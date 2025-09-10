Errores, fallos, preguntas - página 1187
¿De dónde se saca el número en sí?
Este es un campo opcional, para las notificaciones a su teléfono móvil
Se puede encontrar en Perfil, Configuración, Seguridad.
Hasta ahora me las he arreglado sin DNI, la notificación por DNI es posible si tienes un terminal en el móvil, está conectado, y en línea, si entiendo bien, el sms es más práctico, todas las etapas se notifican por sms... a expensas del servicio,
¿Qué significa?
¿Y cómo se obtuvo esto? ¿Hay muchos instrumentos abiertos?
Mi perfil ha disminuido mucho de repente en la lista de personas que me piden que sea su amigo. ¿El sitio filtró los otros de alguna manera (por qué principio?) o es un error? A juzgar por los nombres, hay peticiones muy antiguas y muy nuevas, así que no es como recortar por fecha. El número de peticiones en la cabecera es a la izquierda.
Y otra cosa: el número de amigos (el número que aparece en el bloque de la cabecera) no se corresponde con la realidad (ni siquiera con lo que se muestra) - esto es definitivamente un error.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Interesante y con humor
barabashkakvn, 2014.08.15 15:22
Nuevo cambio de perfil:
La lista de amigos está ahora colapsada
¿De dónde saco el número en sí?
No es así como funciona para mí. En primer lugar, no hay listas de colapso/expansión. En segundo lugar, los contadores no se corresponden con la realidad, como ya he dicho: