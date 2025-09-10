Errores, fallos, preguntas - página 1187

IvanIvanov:
¿Por qué necesita una identificación?
¿De dónde se saca el número en sí?
Archivos adjuntos:
8rs37yh6t3.png  9 kb
surmenev:
Este es un campo opcional, para las notificaciones a su teléfono móvil

Se puede encontrar en Perfil, Configuración, Seguridad.

Hasta ahora me las he arreglado sin DNI, la notificación por DNI es posible si tienes un terminal en el móvil, está conectado, y en línea, si entiendo bien, el sms es más práctico, todas las etapas se notifican por sms... a expensas del servicio,

 
server:

¿Qué significa?

¿Cómo se obtuvo? ¿Se han descubierto muchas herramientas?
 
barabashkakvn:
¿Y cómo se obtuvo esto? ¿Hay muchos instrumentos abiertos?
48 gráficos abiertos - lo más probable es que de eso
 

Mi perfil ha disminuido mucho de repente en la lista de personas que me piden que sea su amigo. ¿El sitio filtró los otros de alguna manera (por qué principio?) o es un error? A juzgar por los nombres, hay peticiones muy antiguas y muy nuevas, así que no es como recortar por fecha. El número de peticiones en la cabecera es a la izquierda.

Y otra cosa: el número de amigos (el número que aparece en el bloque de la cabecera) no se corresponde con la realidad (ni siquiera con lo que se muestra) - esto es definitivamente un error.

 
marketeer:

Mi perfil ha disminuido mucho de repente en la lista de personas que me piden que sea su amigo. ¿El sitio ha filtrado los otros de alguna manera (por qué principio?) o es un error? A juzgar por los nombres, hay peticiones muy antiguas y muy nuevas, así que no es como recortar por fecha.

Y otra cosa: el número de amigos no se corresponde con la realidad (ni siquiera con lo que se muestra) - esto es definitivamente un bug.

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Interesante y con humor

barabashkakvn, 2014.08.15 15:22

Nuevo cambio de perfil:

La lista de amigos está ahora colapsada

La lista de amigos está ahora colapsada

surmenev:
  1. Instala la versión móvil del terminal MetaTrader 4/5 desdela App Store oGoogle Play.
  2. Ve a la sección "Mensajes" de tu terminal móvil.
  3. Haga clic en "Mi ID".
 
barabashkakvn:

No es así como funciona para mí. En primer lugar, no hay listas de colapso/expansión. En segundo lugar, los contadores no se corresponden con la realidad, como ya he dicho:

 
Ahora me he dado cuenta de esta cosa (no recuerdo si era así antes). Si se devuelve INIT_FAILED al inicializar el indicador, éste no se carga en la ventana. Si devuelve INIT_FAILED de la inicialización de un Asesor Experto, éste se colgará en la ventana a pesar de que diga en el registro que la inicialización falló y uninit razón 8. ¿Esto es un error o una característica? IMHO, bicho, hasta que alguien me diga el significado de diferente.
 
Hay errores de recuento temporal en el perfil. Todo será corregido
