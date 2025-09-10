Errores, fallos, preguntas - página 1199
¿No es más adecuada la tecla "Inicio" del teclado para este fin? ¿O te refieres a la navegación en un dispositivo móvil en el que no puedes utilizar el teclado?
Conozco el "Home", pero está tan inconvenientemente situado en el teclado que tengo que soltar el ratón para pulsarlo y alejar la mano izquierda muy lejos )
También tengo un ratón en la mano, así que el botón "arriba" es imprescindible, siempre que el manipulador principal sea un ratón.
Error de compilación: error de optimización del árbol
Debería haber otro error, que el compilador genera al especificar
¿Cómo puedo descargar el historial de señales de forma programada? Lo escribí en C#:
web.Credentials = new NetworkCredential(user, pass, "mql5.com"); //"www.mql5.com" también probó
web.DownloadFile("https://www.mql5.com/ru/signals/25221/export/history", ruta);
Pero en lugar del archivo de historial csv, descarga la página de autorización.
Un ejemplo en MQL5 también funcionará.
Hay errores en la visualización del tiempo (TF) en el probador de estrategias durante la optimización.
Una vez completada la optimización, la ejecución de una sola prueba, en los parámetros de la TF se convierte en algo aparentemente normal
Pero al intentar ejecutar de nuevo una prueba con otros parámetros falla (otra pasada de la tabla de optimización). En concreto, todos los parámetros cambian sin problemas, excepto la TF, que se mantiene igual.
¿Cuál es el problema?
Escriba al Servicio de Atención al Cliente y déjenos comprobarlo.
Adjuntar experto, ajustes para la reproducción
Yo escribí.
Esto nunca había sido un problema.
En el foro, la fuente del perfil y la selección del idioma del foro se ha vuelto pequeña e ilegible:
Técnicamente, hay un error - un desajuste de tipo. En un caso el compilador genera un error, pero no en el otro caso
¿Y cuál es la diferencia?
Ahora también tengo un fallo con los estilos de la cabecera y la esquina superior derecha, y aparece de forma diferente en el PC y en la tableta. En el PC la línea con los nombres de los idiomas está desplazada después del español y antes del portugués por alguna razón, y debido a ese desplazamiento extra la parte inferior de la cabecera con la búsqueda y el balance se superpone al menú horizontal de la parte superior. La línea de búsqueda en el diseño se superpone al nombre del sitio, es decir, veo "Automated Trading and Testing" y luego el campo de entrada ;-).
Por favor, especifique el navegador que está utilizando.
Le invitamos a ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente y resolveremos el problema.
¿Cuál es la diferencia?
Veamos.
La diferencia es que el menos unario convierte el argumento en un int.
Puedes comprobarlo con el siguiente código.
template<typename T>
void name(T t) { Print(typename(T)); }
bool g() { return(true); }
void OnStart()
{
name(-g());
}