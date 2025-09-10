Errores, fallos, preguntas - página 1197

A100:

Error en la salida a través de Print(...)

al imprimir primero se salta una parte de la salida del 1 al 53 (cada vez una parte diferente - no hay un patrón claro), a veces se salta en el medio

luego imprime hasta 299 sin saltos

Si tienes algo de tiempo, por favor, intenta ejecutarlo y si hay algún salto en la salida, escríbeme. Si no hay saltos - intente aumentar n (yo empecé a saltar con n >= 300) y/o elimine

Mira el archivo de registro. La salida a la ventana está optimizada para la velocidad, no todas las impresiones pueden estar allí.
 
murad:

Los tipos de letra no se han modificado en el sitio web. En chrome #37 hay soporte para DirectWrite, que está activado por defecto.

Verá una imagen similar en otros sitios, con enlaces subrayados.

Aquí se explica cómo desactivarlo. Basta con desactivar la bandera correspondiente en chrome://flags/

Y tengo la escala de la interfaz de Chromium rota (en la versión #37). Todas las fuentes y botones han crecido un tercio. Lo odio - se come el espacio para las extensiones y el panel de marcadores, y el espacio de la pantalla en general.

Mostrar el contenido de los sitios también se rompió proporcionalmente, pero con esto puedo luchar ( <Ctrl> +<rueda del ratón>), pero aquí con la interfaz de lo que hacer mente.

Revisé todos los ajustes, no encontré ninguna manera de afectar ... :(

¿Alguna sugerencia? ¡Le estaría muy, muy agradecido!

// Tal vez, el problema surgió debido al hecho de que el sistema (Win-7) está configurado aumento del tamaño de la fuente. Pero se configura hace mucho tiempo, y en las versiones anteriores de Chromium no afectó a su interfaz.

Resuelto.

Encontré la solución aquí: http://superuser.com/questions/803710/chrome-37-ui-got-larger-and-became-blurry-on-125-dpi?lq=1

¿Dónde ha ido el botón de compartir (al perfil)? (En FF) sólo quedan las redes.


 
Silent:

¿Dónde ha ido el botón de compartir (al perfil)? (En FF) sólo quedan las redes.


está en el lugar del icono, sólo que no se ve https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1215#comment_1047267
 
sanyooooook:
está en el lugar de la insignia, sólo que no se ve https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page1215#comment_1047267

Gracias.

Oh, hombre... ¿cómo es que no es por defecto? ¿Es VK más genial que MQ?

Después de 24 horas en el ordenador, no puedes encontrarlo al tacto...

 
Ah, ahora en dos pasos... Bueno, lo terminarán, supongo.
 
marketeer:
Mira en el archivo de registro. La salida a la ventana está optimizada para la velocidad, no todas las impresiones pueden estar allí.
El .log contiene todas las impresiones. Si esto es un resultado de la optimización, no está claro por qué es necesaria dicha optimización con pérdida de información. Y si no puedes prescindir de ella, es conveniente que haya una línea informativa que te avise de que no se muestra toda la información, de lo contrario tendrás que comprobar constantemente con los archivos .log y no tendrá sentido mostrar las impresiones en la pantalla
No puedo publicar mensajes desde mi móvil, pero no puedo verlos
 
Mis mensajes personales no se envían a través del sitio web.
 
Wahoo:
No recibo mensajes personales enviados a través del sitio web.
Acabo de comprobarlo. Lo son.
