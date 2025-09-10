Errores, fallos, preguntas - página 1188

Nuevo comentario
 
Renat:
Hay errores de recuento temporal en el perfil. Lo arreglaremos.

Creo que usted necesita para cambiar el nombre, y resulta como no en ruso. dos de trabajo, entonces será un centenar de señales, y así sucesivamente =) Probablemente sea mejor hacer así Número de señales: Número de puestos de trabajo:


 
Zeleniy:

Creo que debería cambiar el nombre, porque resulta como no en ruso. dos de trabajo, entonces será un centenar de señales y así sucesivamente =) A grandes rasgos, probablemente sea mejor hacerlo así Número de señales: Número de puestos de trabajo:


¿Por qué ahora "trabajo" es masculino?
 
meat:
No lo estás leyendo en ruso. ¿Por qué has puesto "trabajo" en masculino?
Porque "2" se lee "dos" y nada más.
 
Zeleniy:

Creo que debería cambiar el nombre, porque resulta como no en ruso. Dos trabajo, entonces será un centenar de señales, y así sucesivamente =) Aproximadamente hazlo así, probablemente mejor Número de señales: Número de obras:


Es muy largo, es mejor: señales, trabajos. Pero debería tener palabras en la parte superior y números en la inferior:

1

 
Integer:
Porque "2" se lee "dos" y nada más.
No es así. El 2 es un número que se pronuncia como una cifra. Puede tener una categoría de género, dependiendo del sustantivo al que se refiera. Así que en la captura de pantalla dice: dos señales, dos trabajos. Puedes sugerir que los MCs escriban los números en mayúsculas en la página web para que no surjan estas preguntas, y por la hilaridad.
 
Zeleniy:

Creo que debería cambiar el nombre, porque resulta como no en ruso. dos de trabajo, entonces será un centenar de señales y así sucesivamente =) A grandes rasgos, probablemente sea mejor hacerlo así Número de señales: Número de puestos de trabajo:


No será "cien señales" será "100 señales", porque el sitio declina correctamente los numerales, escribiendo por ejemplo, "4 productos", pero "9 productos".
 
Vale, gente, ¿por qué no dejáis de ensuciar el hilo con semejantes trivialidades? Hay muchos problemas importantes y sin resolver con MQL y MT, y vosotros estáis aquí con vuestros "dos trabajos - dos señales".
 
¿Hay alguna manera de hacer que las operaciones de archivo escriban/lean archivos no en el disco sino en la RAM para que funcionen más rápido y sin agujeros?
 
paladin800:
¿Hay alguna manera de hacer que las operaciones de archivo escriban/lean archivos no en el disco sino en la RAM para que funcionen más rápido y sin agujeros?
¿Quieres algo como el StringStream de C++?
 
paladin800:
¿Hay alguna manera de hacer que las operaciones de archivo escriban/lean archivos no en el disco sino en la RAM para que funcionen más rápido y sin agujeros?
No utilices archivos y ya está.
1...118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195...3188
Nuevo comentario