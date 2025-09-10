Errores, fallos, preguntas - página 1188
Hay errores de recuento temporal en el perfil. Lo arreglaremos.
Creo que usted necesita para cambiar el nombre, y resulta como no en ruso. dos de trabajo, entonces será un centenar de señales, y así sucesivamente =) Probablemente sea mejor hacer así Número de señales: Número de puestos de trabajo:
Creo que debería cambiar el nombre, porque resulta como no en ruso. dos de trabajo, entonces será un centenar de señales y así sucesivamente =) A grandes rasgos, probablemente sea mejor hacerlo así Número de señales: Número de puestos de trabajo:
No lo estás leyendo en ruso. ¿Por qué has puesto "trabajo" en masculino?
Creo que debería cambiar el nombre, porque resulta como no en ruso. Dos trabajo, entonces será un centenar de señales, y así sucesivamente =) Aproximadamente hazlo así, probablemente mejor Número de señales: Número de obras:
Es muy largo, es mejor: señales, trabajos. Pero debería tener palabras en la parte superior y números en la inferior:
Porque "2" se lee "dos" y nada más.
Creo que debería cambiar el nombre, porque resulta como no en ruso. dos de trabajo, entonces será un centenar de señales y así sucesivamente =) A grandes rasgos, probablemente sea mejor hacerlo así Número de señales: Número de puestos de trabajo:
¿Hay alguna manera de hacer que las operaciones de archivo escriban/lean archivos no en el disco sino en la RAM para que funcionen más rápido y sin agujeros?
