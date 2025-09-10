Errores, fallos, preguntas - página 1200
La diferencia es que el menos unario convierte el argumento en un int.
Error de compilación: no se puede modificar la constante
no debería haber ningún error porque a1 no es const
a continuación, todo se compila sin errores (como debería)
Me podéis decir por favor cómo hacer un dibujo de 640x480 píxeles a partir de un gráfico de tester con Paint-Net, se me hace un lío y el tamaño de mi dibujo es "erróneo" (quiero intentar poner este EA en Market, D1 de 2011):
Tienes que cambiar el tamaño del propio terminal. Si comprimes el terminal horizontalmente, conseguirás que llegue a 640. Y si cambia el tamaño de la ventana del probador con el gráfico - esto hará que se ajuste a 480.
Y el comando "exportar a png" sólo fijará el tamaño actual de la ventana del gráfico.
Disculpe, por favor, ¿cómo puedo controlar las dimensiones en estas manipulaciones? ¿Cómo puedo encontrar el comando "exportar a png"?
Y el dimensionamiento se hace por ensayo y error, o simplemente por el " método Poke".
No se puede enviar un mensaje privado. Ponte en contacto conmigo en Skype ss.kucher y resolveremos el problema del tamaño del dibujo.
Ayuda para instalar META TRADER 4 en OS MAVERICKS, DESCARGADO TODOS LOS PROGRAMAS, JUGAR EN MAC, TODO NUEVO, TODO DA ERROR.
/*moderador: enviar el texto del error como un archivo*/
Es mejor preguntar en el foro www.mql4.com.
¿Seguiste las instrucciones como en este artículo? - https://www.mql5.com/ru/articles/1356