La diferencia es que el menos unario convierte el argumento en un int.

¿En qué sentido es peor un unario más que un unario menos? Si uno se convierte, también debería hacerlo el otro. He dado un ejemplo para mostrar la contradicción entre la interpretación de + y -, mientras que no debería haber ninguna diferencia en la sintaxis. Aplicar operadores unarios a un tipo bool no tiene más sentido que convertir el bool en un 1 o un 0, dando como resultado -1, 0 o +1. En este sentido, + y - son idénticos.
 

Error de compilación: no se puede modificar la constante 

class A {};

void OnStart()
{
//не	const A * const a1;
//и не	      A * const a1;
//а именно
         const A*        a1 = NULL;
        const A*        a2 = new A();
        a1 = a2; //constant cannot be modified
}

no debería haber ningún error porque a1 no es const

a continuación, todo se compila sin errores (como debería)

void f( const A* a ) { a = new A(); }
void OnStart()
{
        const A *a = new A();
        a = new A();
        f( a );
}
 

Me podéis decir por favor cómo hacer un dibujo de 640x480 píxeles a partir de un gráfico de tester con Paint-Net, se me hace un lío y el tamaño de mi dibujo es "erróneo" (quiero intentar poner este EA en Market, D1 de 2011):


 
Tienes que cambiar el tamaño del propio terminal. Si comprimes el terminal horizontalmente, conseguirás que llegue a 640. Y si cambia el tamaño de la ventana del probador con el gráfico - esto hará que se ajuste a 480.

Y el comando "exportar a png" sólo fijará el tamaño actual de la ventana del gráfico.

 
Disculpe, por favor, ¿cómo se controla el tamaño con estas manipulaciones? ¿Cómo se encuentra el comando "exportar a png"?
 
1

Y el dimensionamiento se hace por ensayo y error, o simplemente por el " método Poke".

 
Ayuda para instalar META TRADER 4 en OS MAVERICKS, DESCARGADO TODOS LOS PROGRAMAS, JUGAR EN MAC, TODO NUEVO, TODO DA ERROR.

Si el cursor salta al campo de la cita al responder, la respuesta se malinterpreta. Hay un remedio:Foro: el cursor salta a la cita cuando respondes
 
Ayuda para instalar META TRADER 4 en OS MAVERICKS, DESCARGADO TODOS LOS PROGRAMAS, JUGAR EN MAC, TODO NUEVO, TODO DA ERROR.

Es mejor preguntar en el foro www.mql4.com.

¿Seguiste las instrucciones como en este artículo? - https://www.mql5.com/ru/articles/1356

