Errores, fallos, preguntas - página 1191
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El ejemplo original con este código al principio
da el mismo resultado que en la captura de pantalla (con el error 4051)
Histograma y muchos búferes de cálculo ))))
El ejemplo original con este código al principio
da el mismo resultado que en la captura de pantalla (con el error 4051)
Histograma y muchos búferes de cálculo ))))
Escriba en la #propiedad indicator_buffers 1 (porque sólo se necesita un búfer visualizado), y al llamar a IndicatorBuffers - IndicatorBuffers(24) - cuántos búferes totales se necesitan incluyendo el "interno".
Exactamente lo que hice (escribí arriba que"#property indicator_buffers 1" no cambia nada). El resultado está en la captura de pantalla. Si no le importa, intente ejecutar el ejemplo de prueba en su habitación.
marketeer:
Весь код целиком покажите, а то все какие-то фрагменты. Из ваших слов можно было предположить, что вы пробовали варианты 1 и 1, а также 24 и 24 (причем он работает, но вас не устраивает видимость лишних буферов), а смысл моего поста в том, что должно быть 1 и 24.
Exactamente la secuencia no funciona :)
Gente, tengo una pregunta:
¿Cómo puedo ver qué está bloqueando la plataforma MT5 en mi ordenador? ........(he desactivado el antivirus, obviamente no hay ningún programa en marcha)
La prehistoria:
Decidí comprobar la estrategia en mi cuenta de centavos. Traté de usar mi corredor para comprobar mi estrategia en mi cuenta de cent. Tuve que descargar MT5 y no puedo abrirlo. Al hacer clic en el botón del escritorio lo veo durante medio segundo, luego escucho un pop (¿por alguna razón?) y la orden se cierra, luego ni siquiera lo veo en los siguientes intentos, el sistema carga al 100% durante unos segundos, luego me decepciona y cae al 6-14%.
Soy un usuario y no un programador. Soy un usuario y no un programador.
Gente, tengo una pregunta:
¿Cómo puedo ver qué está bloqueando la plataforma MT5 en mi ordenador? ........(He desactivado el antivirus, obviamente no hay ningún programa en marcha)
La prehistoria:
Decidí comprobar la estrategia en mi cuenta de centavos. Intenté usar mi broker para comprobar mi estrategia en mi cuenta de cent. Tuve que descargar MT5 y no puedo abrirlo. Al hacer clic en el botón del escritorio lo veo durante medio segundo, luego escucho un pop (¿por alguna razón?) y la orden se cierra, luego ni siquiera lo veo en los siguientes intentos, el sistema carga al 100% durante unos segundos, luego cae al 6-14%.
No sé qué decir. Soy un usuario y no un programador.
Qué sistema operativo, qué procesador.
¿El terminal está instalado y no se inicia o el instalador se está desviando?
Qué sistema operativo, qué CPU.
¿El terminal está instalado y no se inicia, o el instalador se bloquea?
XP pro 2002 Pask 3 CPU tipo Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200) la lista de programas tiene 28,68 MW
Memoria física
Total 1527 MB
Ocupado 848 MB
Gratis 678 MB
Descargado 56 %
Espacio de intercambio de archivos
Total 2133 MB
Ocupado 771 MB
Gratis 1362 MB
Descargado 36 %
Memoria virtual
Total 3660 MB
Ocupado 1619 MB
Gratis 2041 MB
Descargado 44 %
Archivo de intercambio
Archivo de intercambio C:\pagefile.sys
Fuente/Tamaño máximo 756 MB / 1512 MB
Tamaño actual 756 MB
Descarga actual / máxima 133 MB / 154 MB
Descargar 18 %
Extensión de la dirección física (PAE)
Soportado por el sistema operativo Sí
CPU soportada Sí
Activo Sí