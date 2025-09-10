Errores, fallos, preguntas - página 1191

El ejemplo original con este código al principio

#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1

da el mismo resultado que en la captura de pantalla (con el error 4051)

Histograma y muchos búferes de cálculo ))))

 
Escriba en la #propiedad indicator_buffers 1 (porque sólo necesita un búfer visualizado), y cuando llame a IndicatorBuffers - IndicatorBuffers(24) - cuántos búferes totales necesita incluyendo el "interno".
 
Exactamente como se hace (arriba escribí que"#property indicator_buffers 1" no cambia nada). El resultado está en la captura de pantalla. Si no le importa, intente ejecutar un ejemplo de prueba en su habitación
 
Muestra todo el código en su conjunto, de lo contrario habrá fragmentos. Por lo que has dicho, he podido comprobar que has probado las opciones 1 y 1, y también 24 y 24 (que funciona, pero no te gusta ver búferes extra), mientras que el objetivo de mi post es que sea 1 y 24.
 

marketeer:
Exactamente la secuencia no funciona :)

Archivos adjuntos:
TestIndicatorBuffers.mq4  4 kb
 
 
He reproducido el error. Probablemente sea una consecuencia del hecho de que las matrices bajo los búferes de los indicadores se asignan dinámicamente (como parte de los objetos). Sugiero enviar la fuente a SR.
 

Gente, tengo una pregunta:

¿Cómo puedo ver qué está bloqueando la plataforma MT5 en mi ordenador? ........(he desactivado el antivirus, obviamente no hay ningún programa en marcha)

La prehistoria:

Decidí comprobar la estrategia en mi cuenta de centavos. Traté de usar mi corredor para comprobar mi estrategia en mi cuenta de cent. Tuve que descargar MT5 y no puedo abrirlo. Al hacer clic en el botón del escritorio lo veo durante medio segundo, luego escucho un pop (¿por alguna razón?) y la orden se cierra, luego ni siquiera lo veo en los siguientes intentos, el sistema carga al 100% durante unos segundos, luego me decepciona y cae al 6-14%.

Soy un usuario y no un programador. Soy un usuario y no un programador.

 
Qué sistema operativo, qué procesador.

¿El terminal está instalado y no se inicia o el instalador se está desviando?

 
XP pro 2002 Pask 3 CPU tipo Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200) la lista de programas tiene 28,68 MW

Memoria física

Total 1527 MB

Ocupado 848 MB

Gratis 678 MB

Descargado 56 %

Espacio de intercambio de archivos

Total 2133 MB

Ocupado 771 MB

Gratis 1362 MB

Descargado 36 %

Memoria virtual

Total 3660 MB

Ocupado 1619 MB

Gratis 2041 MB

Descargado 44 %

Archivo de intercambio

Archivo de intercambio C:\pagefile.sys

Fuente/Tamaño máximo 756 MB / 1512 MB

Tamaño actual 756 MB

Descarga actual / máxima 133 MB / 154 MB

Descargar 18 %

Extensión de la dirección física (PAE)

Soportado por el sistema operativo

CPU soportada

Activo

Particiones
C: (NTFS) 72112 MB (17657 MB libres)
D: (FAT32) 4164 MB (2098 MB libres)
Volumen total 74,5 Gb (19,3 Gb libres)

