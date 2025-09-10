Errores, fallos, preguntas - página 1196
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
En el foro, la fuente del perfil y la selección del idioma del foro se ha vuelto pequeña e ilegible:
Los tipos de letra no se han modificado en el sitio web. En chrome #37 hay soporte para DirectWrite, que está activado por defecto.
Verá una imagen similar en otros sitios, con enlaces subrayados.
Aquí se explica cómo desactivarlo. Basta con desactivar la bandera correspondiente en chrome://flags/
No se puede especificar una const ENUM
lo que supone una diferencia en las macros y plantillas, por ejemplo, donde no se puede cambiar type y const por versatilidad
Los tipos de letra no se han modificado en el sitio web. En chrome #37 hay soporte para DirectWrite, que está activado por defecto.
Verá una imagen similar en otros sitios, con enlaces subrayados.
Aquí se explica cómo desactivarlo. Basta con desactivar la bandera correspondiente en chrome://flags/
Así se desactiva el ajuste:
Y en IE 11 (Windows 8.1) la fuente es pequeña también:
Así se desactiva el ajuste:
Y en IE 11 (Windows 8.1) la fuente es pequeña también:
Así se desactiva el ajuste:
Pruébalo.
La página de configuración realmente te pide que "desactives DirectWrite", fíjate bien. Tales son las peculiaridades de la traducción de la interfaz.
Pruébalo.
La página de configuración realmente te pide que "desactives DirectWrite", fíjate bien. Tales son las peculiaridades de la traducción de la interfaz.
Error en la salida a través de Print(...)
al imprimir primero se salta una parte de la salida del 1 al 53 (cada vez una parte diferente - no hay un patrón claro), a veces se salta en el medio
luego imprime hasta 299 sin saltos
Si tienes algo de tiempo, por favor, intenta ejecutarlo y si hay algún salto en la salida, escríbeme. Si no hay saltos - intente aumentar n (yo empecé a saltar con n >= 300) y/o elimine
Mi sitio no envía mensajes privados - ¿alguien tiene el mismo problema?