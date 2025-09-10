Errores, fallos, preguntas - página 1196

barabashkakvn:

En el foro, la fuente del perfil y la selección del idioma del foro se ha vuelto pequeña e ilegible:

Los tipos de letra no se han modificado en el sitio web. En chrome #37 hay soporte para DirectWrite, que está activado por defecto.

Verá una imagen similar en otros sitios, con enlaces subrayados.

Aquí se explica cómo desactivarlo. Basta con desactivar la bandera correspondiente en chrome://flags/

 

No se puede especificar una const ENUM

class A {
};

enum ENUM {
        e
};

class B {
        int const       a1; //нормально
        A * const       a2; //нормально
        ENUM const      a3; //ошибка компиляции
};

lo que supone una diferencia en las macros y plantillas, por ejemplo, donde no se puede cambiar type y const por versatilidad

#define  MACRO( cls, type ) \
class cls {                \
        type const      a; \
};
 
murad:

Así se desactiva el ajuste:

2

Y en IE 11 (Windows 8.1) la fuente es pequeña también:

3

 
Siempre ha sido así (pequeño), ¿no? No veo ningún cambio.
No recibo los mensajes personales enviados en el sitio - ¿alguien más tiene el mismo problema?
 

Error en la salida a través de Print(...)

void OnStart()
{
        const int n = 300;
        Print( "n=", n );
        for ( int i = 0; i < n; i++ )
        {
                Print( i );
                if ( i == 0 )
                        Sleep( 2000 );
        }
}

al imprimir primero se salta una parte de la salida del 1 al 53 (cada vez una parte diferente - no hay un patrón claro), a veces se salta en el medio

luego imprime hasta 299 sin saltos

Si tienes algo de tiempo, por favor, intenta ejecutarlo y si hay algún salto en la salida, escríbeme. Si no hay saltos - intente aumentar n (yo empecé a saltar con n >= 300) y/o elimine

        if ( i == 0 )
                Sleep( 2000 );
 
Mechanic:
Mi sitio no envía mensajes privados - ¿alguien tiene el mismo problema?
El servicio de atención al cliente ha respondido - problema resuelto

 
