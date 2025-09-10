Errores, fallos, preguntas - página 1198
¿No se puede enlazar con URLs en letras no latinas?
Lo primero que surg ió. Aunque el enlace en sí es muy diferente de la dirección en el navegador:
El .log contiene todas las impresiones. Si esto es el resultado de la optimización, no está claro por qué es necesaria dicha optimización con pérdida de información. Y si no se puede prescindir de ella - entonces es deseable tener una línea informativa sobre el hecho de que no toda la información se muestra en la pantalla, de lo contrario tendrá que comprobar constantemente con los archivos .log y no tiene sentido para mostrar en la pantalla
En mi teléfono móvil androide, mis mensajes no se han enviado en las últimas 24 horas.
Acabo de comprobarlo. Se está enviando.
Ha habido problemas con el funcionamiento de los mensajes privados en el sitio en las últimas versiones de los navegadores Chrome, Safari y Opera. También en algunos navegadores móviles.
Los problemas ya se han resuelto. Los mensajes privados funcionan.
sin placa MQ: http://joxi.ru/jbYAVP3JTJDpNCow714
Gracias por el aviso. Lo he arreglado.
Gracias por su trabajo.
También estaría bien tener un botón de subir en las páginas que son muy largas, como el muro, y al ver el newsfeed.
¿No es más adecuada la tecla "Inicio" del teclado para este fin? ¿O te refieres a la navegación en un dispositivo móvil en el que no puedes utilizar el teclado?