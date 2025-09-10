Errores, fallos, preguntas - página 1186

A100:
Si esto se puede desactivar, entonces no está claro qué hacer si la línea de precios cruza los niveles fijos de SL y/o TP en el movimiento
No se ejecuta con una alerta sonora, así como si la modificación del SL/TP deja el nivel modificable en el mismo precio.
 

Que alguien lo intente:

Menú - Insertar - Indicadores - Tendencia - Media móvil

¿Se abre también el MoneyFlowIndex? O sólo soy yo quien tiene un fallo.

Dios mío, acabo de comprobarlo y abre Momentum en lugar de MoneyFlowIndex.
¿Cómo vivir?

 
Lo he probado. Estoy bien (build 975).
 
En MT4 y MT5 - ambas versiones más recientes - todo es correcto. Lo que se inserta es exactamente la media del impulso.
 
y en mi un terminal (MT4) sólo de la lista de indicadores está bien, pero a través del menú - insertar algo está mal.
 
Error de ejecución archivo EX5 no válido (8)
#import "any.dll"
        int f1();
        int f2( string );
#import
void OnStart()
{
        f2(f1());
}
cualquiera - cualquier, por ejemplo, inexistente
 

¿Qué significa?

 
server:

¿Qué significa?

"Se puede seleccionar un máximo de 1.000 caracteres".
 
Explique, quiero pedir un EA, pero no puedo encontrarel ID de MetaQuotes
[Eliminado]  
surmenev:
Explicar, quiero pedir un EA, pero no puedo encontrar donde conseguirMetaQuotes ID

¿Por qué necesita una identificación? Pedir aquí https://www.mql5.com/ru/job

