Errores, fallos, preguntas - página 1190
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Lo siento, está en MT4.
Lo siento, esto es en MT4
Desgraciadamente la función CopySpread() no está soportada en MetaTrader 4 (había un error en la ayuda).
¿En qué parte del código ves que sólo hay 17? Estás creando 24, ¿no?
Muéstrame lo que dice el registro.
¿Cuántos buffers de indicadores soporta MT4? Sólo he podido vincular 17 buffers
Hay 512 buffers disponibles en MT4:
El número de búferes no puede exceder de 512 y ser menor que el valor especificado en la propiedad indicator_buffers. Si su indicador personalizado requiere búferes adicionales para el conteo, debe utilizar esta función para especificar el número total de búferes.
En el ejemplo hay que añadir una línea:
En el ejemplo hay que añadir una línea:
Hay 512 buffers disponibles en MT4:
En el ejemplo tenemos que añadir una línea:
En esta línea especifico el número de buffers
IndicatorBuffers(ArraySize(buffers));
Aquí hay una captura de pantalla del resultado
Hay 512 buffers disponibles en MT4:
Hay que añadir una línea al ejemplo:
Con esta línea, funciona. Pero entonces la función IndicatorBuffers() no funciona, porque es la que se utiliza en el código con valor 24
Por favor, discúlpeme. He reducido el código a un ejemplo de prueba, partiendo de un indicador de plantilla. En el indicador aparecía la siguiente línea