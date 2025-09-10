Errores, fallos, preguntas - página 1111
¡Hola!
He escrito un EA, comercia con una parrilla de órdenes, creo que he arreglado los errores de compilación, y se ejecuta, pero no abre ninguna orden! Ayúdame a entender lo que está mal?
Después de actualizar mt5 a la versión 900 su meta-editor comenzó a maldecir durante la compilación de código:'{' - demasiados inicializadorespor línea:
la misma línea en mql4 no causa el error.
:) El terminal se está adaptando al Tvorex...
¿tal vez esto sea más "justo"?
¿tal vez eso sea más "justo"?
¿Alguien sabe cómo resolver el problema?
Hay un conjunto de indicadores que utiliza una DLL, que a su vez está empaquetada por WinLicense
El complejo funciona bajo MT4 sin ningún problema
El complejo funciona sin problemas para MT5 si se instala en el gráfico del terminal ya iniciado. Si el terminal está descargado, no quiere arrancar - se cuelga en el arranque. Así, si antes de descargar el terminal se cambia al perfil sin el complejo, el terminal se cargará normalmente. Además, el terminal y el complejo funcionarán normalmente, si después de iniciar el cambio al perfil con el complejo.
(...o al menos decirme a dónde ir con este problema)
Creo que deberías contactar con servicedesk y adjuntar los códigos de los indicadores.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Comuníquese con los desarrolladores a través del Service Desk
MetaQuotes, 2010.03.08 22:02
Cualquier producto de software nuevo contiene inevitablemente errores, que no siempre pueden detectarse ni siquiera mediante pruebas exhaustivas dentro de una empresa. Por eso prestamos tanta atención a todos los informes de los usuarios sobre los problemas encontrados en nuestros programas que hacemos todo lo posible por responder a cada uno de ellos.
Con el fin de mejorar la retroalimentación a los usuarios finales de la plataforma MetaTrader 5, hemos implementado una sección de Service Desk en el Perfil de Usuario de cada usuario de la Comunidad MQL5. Cualquier usuario registrado puede enviar un informe sobre un problema concreto detectado en nuestro producto.
¿Cuál es el propósito de la nueva sección cuando incluso antes era posible que cualquier usuario registrado escribiera un informe de error en el foro? La cuestión es que el Service Desk está directamente integrado en la sección correspondiente del sistema interno de trabajo en grupo TeamWox que utilizan nuestros desarrolladores. Esto significa que cada día de trabajo en MetaQuotes Software Corp. comienza con una revisión de las solicitudes entrantes sobre los problemas detectados en nuestros productos.
Por esta razón, le sugerimos que informe de todos los defectos directamente a nuestros desarrolladores a través del Service Desk. Su mensaje estará inmediatamente a disposición de nuestro departamento de pruebas, del soporte técnico y de los desarrolladores de la plataforma de negociación. Cada informe de error enviado desde el Servicio de Atención al Cliente se revisa y, o bien se cierra como resultado de la corrección de errores, o se pospone para una decisión en el futuro.
Le pedimos que informe de cada fallo a través de un formulario de informe de fallos separado y que siga ciertas reglas:
Todas las recomendaciones descritas se basan en nuestra propia experiencia de muchos años con nuestros clientes, y le agradeceríamos que se ciñera a ellas. Por favor, infórmenos si encuentra errores, sólo junto con usted podremos encontrarlos y solucionarlos lo antes posible. Intentaremos, con su ayuda, crear el mejor terminal de comercio para usted.
- La solicitud contiene la descripción de un solo problema, lo que le permitirá concentrarse en su resolución, sin tener que aclarar lo que se ha solucionado o lo que ha fallado durante la tramitación y discusión de la solicitud.
- Proporcione una breve descripción del problema en la línea de asunto de la solicitud, para que siempre se pueda encontrar en la lista entre otras solicitudes.
- Al principio de la solicitud, describa brevemente el problema identificado, por ejemplo
- Describa detalladamente las acciones que ayudarán a reproducir el problema. Incluya capturas de pantalla de la aplicación, si es necesario, a las que se refiere en la descripción:
- Describa el resultado obtenido. Por ejemplo:
- Describa el resultado esperado. Por ejemplo,
- Proporcione los detalles necesarios para reproducir el error, por ejemplo
- Informe de los detalles adicionales que pueden ayudar a encontrar una solución. Por ejemplo,
¿Es posible aumentar la anchura de la columna"Enlace" en la tabla de pagos del perfil? De lo contrario, todas las filas de la tabla ocupan dos columnas cada una, y eso no queda bien.
Aparece un mensaje dudoso.
Supongamos que compilo el script AAA.mq5 en el MetaEditor
Voy a MetaTrader - lo ejecuto - todo está bien, la hora se muestra correctamente
Luego edito el script y me da error - empiezo a compilar de nuevo. Entonces vuelvo a MetaTrader - ejecuto el script (ignorando el error) - obtengo el siguiente registro en la pestaña "Expertos": 'AAA.mq5' compilado con éxito
Lógicamente, debería haber un registro sobre el error de compilación y un icono rojo