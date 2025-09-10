Errores, fallos, preguntas - página 1112
¿Puedes decirme si el indicador que compraste en el Mercado no se puede guardar en el disco?
Una pregunta: ¿cuánto tiempo se tarda en obtener una respuesta del servicio de atención al cliente?
Iniciado: 2014.03.13 15:07, #976227. Han pasado 2 días laborables sin respuesta. Al menos habrían escrito algo así como "empieza a buscar", "el problema es grave" o "vete a la mierda con el níquel"... Nada...
Además de bombearlo de nuevo ))) Es una broma. Se guarda en su disco.
¿Qué carpeta? Busqué en toda la unidad - no se encontraron resultados.
el archivo se descarga en la carpeta del terminal del cliente.
Así.
¿Qué sentido tiene mirar? Todos los productos que compras en el Mercado están protegidos y vinculados a tu cuenta.
Aparece un mensaje dudoso.
Supongamos que compilo el script AAA.mq5 en el MetaEditor
Voy a MetaTrader - lo ejecuto - todo está bien, la hora se muestra correctamente
Luego edito el script y me da error - empiezo a compilar de nuevo. Entonces vuelvo a MetaTrader y lanzo el script (ignorando el error) - en la pestaña "Expertos" veo el siguiente registro: 'AAA.mq5' compilado con éxito
Lógicamente, debería haber un registro sobre el error de compilación y un icono rojo
¿Por qué aparece esta advertencia en esta línea?
posible pérdida de datos debido a la conversión de tipos