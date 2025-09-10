Errores, fallos, preguntas - página 1112

Nuevo comentario
 
¿Puede decirme si el indicador que compró en el mercado no puede guardarse en el disco?
 
Joker6035:
¿Puedes decirme si el indicador que compraste en el Mercado no se puede guardar en el disco?
Así como subirlo de nuevo )))) Es una broma. Se guarda en su disco.
 

Una pregunta: ¿cuánto tiempo se tarda en obtener una respuesta del servicio de atención al cliente?

Iniciado: 2014.03.13 15:07, #976227. Han pasado 2 días laborables sin respuesta. Al menos habrían escrito algo así como "empieza a buscar", "el problema es grave" o "vete a la mierda con el níquel"... Nada...

 
micle:
Además de bombearlo de nuevo ))) Es una broma. Se guarda en su disco.
¿Qué carpeta? Busqué en toda la unidad - no hay resultados de búsqueda.
 
Joker6035:
¿Qué carpeta? Busqué en toda la unidad - no se encontraron resultados.

el archivo se descarga en la carpeta del terminal del cliente.



Así.

 
Joker6035:
¿En qué carpeta? He buscado por todo el disco y no he encontrado ningún resultado.
¿Qué sentido tiene la búsqueda? Todos los productos comprados en el mercado están protegidos y vinculados a una cuenta.
 
¿O tal vez va a reprogramar? ¿A quién le importa? Hay una pregunta y una respuesta. Todavía no se ha roto ninguna regla ;)
 
barabashkakvn:
¿Qué sentido tiene mirar? Todos los productos que compras en el Mercado están protegidos y vinculados a tu cuenta.
Parece que además de la vinculación a la cuenta también hay una vinculación al hardware, es decir, si alguna parte del ordenador ha cambiado, requiere una nueva activación del producto, por lo que hicieron 3 activaciones gratuitas.
[Eliminado]  
A100:

Aparece un mensaje dudoso.

Supongamos que compilo el script AAA.mq5 en el MetaEditor

Voy a MetaTrader - lo ejecuto - todo está bien, la hora se muestra correctamente

Luego edito el script y me da error - empiezo a compilar de nuevo. Entonces vuelvo a MetaTrader y lanzo el script (ignorando el error) - en la pestaña "Expertos" veo el siguiente registro: 'AAA.mq5' compilado con éxito

Lógicamente, debería haber un registro sobre el error de compilación y un icono rojo

Tal vez puedas detallar qué tipo de error has cometido.
 

¿Por qué aparece esta advertencia en esta línea?

posible pérdida de datos debido a la conversión de tipos

int digits=SymbolInfoInteger(m_symbol,SYMBOL_DIGITS);
1...110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119...3188
Nuevo comentario