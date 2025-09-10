Errores, fallos, preguntas - página 1109
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Por qué un terminal MetaQuotes-Demo 910 en la pestaña "Noticias" tiene una columna "Hora"?
¿y el mismo en otro ordenador no?
Y el menú "Categorías" es diferente. Los ordenadores son idénticos, OS=Windows 7. Los Asesores Expertos no están funcionando. En los terminales Brokerage 880 en ordenadores físicamente diferentes, a igualdad de condiciones, la imagen es similar, salvo que los menús de "Categorías" son los mismos.
¿Por qué hay un error?
el propio a.f( z ) no puede cambiar el puntero B::a, sólo el objeto A al que apunta puede cambiarlo. Pero el objeto A no es miembro de B, por lo que no está sujeto a la protección contra cambios. Si se sustituye . por ->, todo se compila en C++ sin errores. Si se declararaentonces sí - no sólo el puntero al objeto no debe ser cambiado, sino que el objeto mismo no debe ser cambiado y habría un error
Intente abrir el archivo adjunto err1.mqh en MetaEditor=910
Supongamos que OS=Windows 7\32, que err1.mqh y err2.mqh existen y que la ruta de err2.mqh en err1.mqh es correcta (o están en la misma carpeta), y la siguiente configuración del MetaEditor
Ni siquiera puedo conseguir que se abra. Excluí el código innecesario, dejé sólo la esencia del problema - unas pocas líneas
¿Qué pasa con este hilo? Cada cinco minutos el foro muestra que hay nuevos mensajes en este hilo - pero cuando entras resulta que no hay nada.
P.D. Deja de hacer infinitas ediciones menores en tus posts para llevar el tema a lo más alto.
¿Qué es este número de la revista del futuro?
¿Qué es este número de la revista del futuro?
bueno... el portal se ha cerrado... ya no hay más asuntos para esa fecha... (((
para mí de todos modos.
¿Cuándo se conectará el repositorio a MetaEditor4?