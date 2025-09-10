Errores, fallos, preguntas - página 1113
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Por qué aparece esta advertencia en esta línea?
posible pérdida de datos debido a la conversión de tipos
Esta función devuelve el tipo long, mientras que sus dígitos son del tipo int.
Lo necesitas así:
o así:
Esta función devuelve el tipo long, pero sus dígitos son del tipo int.
Lo necesitas así:
o así:
Gracias, ahora está bien.
En la Ayuda, por cierto, dice int por alguna razón
DÍGITOS_SÍMBOLO
Número de decimales
int
Tal vez podría explicar con más detalle qué tipo de error está cometiendo.
Luego cambio a MetaTrader, ejecuto este script y en la pestaña "Expertos" veo un nuevo registro: 'AAA.mq5' compilado con éxito (el tiempo muestra que es nuevo), pero el script en sí no se ejecuta. De hecho, MetaTrader sabe que el último intento de compilar - falló, pero produce un mensaje contradictorio.
Por favor, aconsejar lo que puede ser el problema, me suscribí a la señal, el icono apareció que la copia automática de las operaciones se activa, pero las operaciones no se copian.
¿Qué se escribe en el registro del terminal?
Por favor, dame los registros.
¿Qué tiene de bueno?
¿Qué tiene de bueno?