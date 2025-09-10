Errores, fallos, preguntas - página 552
Verá, lo importante en la negociación en los mercados financieros es lo que está sucediendo ahora...
y casi no importa lo que pasó hace 10 años.
un último día de negociación es muy importante. es el día más importante )))
Estoy de acuerdo en que hay sistemas en los que no es tan crítico, pero también deseable.
A continuación, haga una sugerencia en la rama del perfil (no hay ningún error, sin embargo).
¡Puede utilizar el Probador de Estrategias de MetaTrader 5 aquí !
O aquí para MT5
o puedes ir directamente a netwissdesk (desde el perfil).
Después de iniciar el Probador de Estrategias aparece la siguiente entrada en mi registro:
2011.10.27 16:18:27 Core 1 2011.01.03 00:04:37 no hay suficiente dinero [venta instantánea de 0,01 EURUSD a 1,33375 sl: 1,33575 tp: 1.33175]
2011.10.27 16:18:27 Core 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05
¿Con qué puede estar relacionado?
A juzgar por los registros, eres demasiado codicioso :), reduce el volumen de la posición abierta.
Esa es la cuestión - el lote mínimo es "venta instantánea 0,01 EURUSD"
Así que ya has utilizado todo el margen libre. "PrevMargin: 5137,13, NewMargin: 5150,47, NewFreeMargin: -0,05. Tiene posiciones abiertas y no tiene margen libre para abrir nuevas posiciones.
¿Qué apalancamiento has establecido?
No he tocado la palanca, no creo que se pueda cambiar. El valor por defecto es 1:100
El terminal ha dejado de funcionar después de otra actualización. Al iniciar o reinstalar da
Comenzó el día 20. El día 24 escribí a Service Desk. Hoy he vuelto a intentar instalar el Terminal desde la web de MQL5. El problema sigue existiendo.
Parece que es un problema recurrente de ZoneAlarm que bloquea el funcionamiento del terminal por sospechas.
Comprueba los registros del antivirus: ¿qué escribe mientras se ejecuta el terminal?