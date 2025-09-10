Errores, fallos, preguntas - página 1115
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
VeyselErtanCom
Compañeros de FORTS, por favor, intenten reproducir el error:
Mi línea se vuelve invisible a partir de la fecha '2014.03.20 10.19'. ¿Existe tal cosa?
ps. En general, todos los gráficos con puntos de anclaje a partir de esta fecha desaparecen.
Hola, ¿podría explicar por qué MT5 ha eliminado la posibilidad de operar en dos direcciones simultáneamente (VENTA y COMPRA)? Supongamos que tenemos un Asesor Experto que negocia por pares móviles: 2 están optimizados para la COMPRA, los otros 2 para la VENTA. El primer par ha dado una señal de COMPRA, y algún tiempo después (¡¡o al mismo tiempo!!) el segundo ha dado una señal de VENTA. El resultado: ¡¡¡no se abren puestos!!! ¿Qué clase de idiotez es ésta? ¿O tal vez no entiendo algo?
La plataforma es de red. Se ha discutido mucho
Compañeros de FORTS, por favor, intenten reproducir el error:
Mi línea se vuelve invisible a partir de la fecha '2014.03.20 10.19'. ¿Existe tal cosa?
ps. En general, todos los gráficos con puntos de anclaje a partir de esta fecha desaparecen.
¡Hola, alguien! El error no desaparece. Por favor, compruébelo.
Escribe a servicedesk. Tengo el mismo problema :)
Gracias. Enviado. #983394
Gráfico del EURUSD. Dibujé una línea de tendencia en la TF W. Cambiado a TF H4. A partir de un determinado momento de aumento del gráfico(aumento, no cambio de TF) la línea desaparece.
¿WTF? ¿Por qué?
Gráfico del EURUSD. Dibujé una línea de tendencia en la TF W. Cambié a la TF H4. A partir de cierto momento de aumento del gráfico(aumento, no cambio de TF) la línea desaparece.
¿WTF? ¿Por qué?
El problema es reproducible. Escribe a servicedesk (de perfil). Detalles: puntos de anclaje, secuencia de acciones.
ps La línea también desaparece al arrastrar el gráfico con el ratón.