Buenas tardes! Me disculpo si me dirijo a la dirección equivocada, soy nuevo en la comunidad. Mi pregunta es sobre la actualización de la señal de trading en el sitio web mql5.com. Recientemente me he suscrito a
señal veyselErtanComhttps://www.mql5.com/ru/signals/32294 Pero la información en el sitio web ya no se actualiza, no hay nueva dinámica en cualquiera de los indicadores: en particular, la página de la señal muestra una reducción, de la que el autor de la señal salió anteayer en TP, le aseguro como un suscriptor actual de esta señal. ¿Indica que la señal está desconectada de la emisión o algo más? Por favor, aclárelo para un profano)

VeyselErtanCom

 

Compañeros de FORTS, por favor, intenten reproducir el error:

  • Abra el gráfico SNGP-6.14, M1. Exactamente en esta configuración.
  • Coloca una línea vertical, resalta y muévela a la izquierda y a la derecha.

Mi línea se vuelve invisible a partir de la fecha '2014.03.20 10.19'. ¿Existe tal cosa?

ps. En general, todos los gráficos con puntos de anclaje a partir de esta fecha desaparecen.

 
Hola, ¿podría explicar por qué MT5 ha eliminado la posibilidad de operar en dos direcciones simultáneamente (VENTA y COMPRA)? Supongamos que tenemos un Asesor Experto que negocia por deslizadores: 2 están optimizados para la COMPRA, los otros 2 para la VENTA. El primer par ha dado una señal de COMPRA, y algún tiempo después (¡¡o al mismo tiempo!!) el segundo ha dado una señal de VENTA. El resultado: ¡¡¡no se abren puestos!!! ¿Qué clase de idiotez es ésta? ¿O me estoy perdiendo algo?
 
La plataforma es de red. Se ha discutido mucho
 
La plataforma es de red. Se ha discutido mucho
Gracias por la aclaración.
 
¡Hola, alguien! El error no desaparece. Por favor, compruébelo.
 
¡Hola, alguien! El error no desaparece. Por favor, compruébelo.
Escribe a servicedesk. Tengo el mismo problema :)
 
Escribe a servicedesk. Tengo el mismo problema :)

Gracias. Enviado. #983394

 

Gráfico del EURUSD. Dibujé una línea de tendencia en la TF W. Cambiado a TF H4. A partir de un determinado momento de aumento del gráfico(aumento, no cambio de TF) la línea desaparece.

¿WTF? ¿Por qué?

EURUSD, H4EURUSD, H4, cierre

 
Gráfico del EURUSD. Dibujé una línea de tendencia en la TF W. Cambié a la TF H4. A partir de cierto momento de aumento del gráfico(aumento, no cambio de TF) la línea desaparece.

¿WTF? ¿Por qué?

El problema es reproducible. Escribe a servicedesk (de perfil). Detalles: puntos de anclaje, secuencia de acciones.

ps La línea también desaparece al arrastrar el gráfico con el ratón.

