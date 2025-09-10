Errores, fallos, preguntas - página 1108
En primer lugar, no el Canal Finobacci, sino el Canal Fibonacci.
En segundo lugar, sospecho que no dibujaste el patrón que adjunté antes de apresurarte a comentar el problema (poco probable, pero puede deberse a un hardware diferente, como el monitor o la tarjeta de vídeo).
En tercer lugar, he vuelto a comprobar y verificar que las líneas desaparecen a partir de la M6.
En cuarto lugar, por favor, rastree el cambio de la presencia de la línea al disminuir paso a paso el marco temporal y saque una conclusión obvia de que la línea no puede "huir" abruptamente detrás de la pantalla al pasar suavemente a un marco temporal inferior (es decir, vecino). No he pasado de repente de H4 a M5 y me he preguntado: ¿dónde está mi línea? Su salida debería ser gradual, poco a poco, pero aquí simplemente desaparece.
Cuando paso de M10 a M6, la línea no puede desaparecer de repente más allá de los límites del monitor. Es decir, obviamente pierde su visualización en el gráfico - la visualización propiamente dicha, pero no va más allá de los límites de la zona visible del gráfico. Y en la Lista de Objetos, por supuesto, la herramienta sigue estando presente, nadie lo discute.
Sus fijaciones están en su plantilla. Naturalmente, yo mismo he puesto el canal. Lo comprobé disminuyendo gradualmente el plazo. El canal no sale volando de la pantalla. Bild 900.
Mi plantilla fue creada en la Historia de la cuenta demo abierta en MetaQuotes, curiosamente. No tienes que ir muy lejos. Y sería más extraño tener diferentes puntos de anclaje que el mismo. Pero si usted tiene un corredor diferente, entonces bien podría ser.
Trasladado al servidor demo-MQ.
Aplicó su plantilla.
Confirmo que en M5 al arrastrar el gráfico con el ratón el canal desaparece, luego desaparece.
Hola a todos, no puedo instalar el terminal que he descargado de vuestra página, podéis decirme a qué se debe.
observando con interés el nuevo "hombre verde" en el editor