Errores, fallos, preguntas - página 1107
Me refiero a los objetos "graph-walking", cuando cambias la escala del precio, los objetos se mueven por el gráfico en un rango muy grande, #766333 de 2013.06.06.14:16
Arriba el billete. Espere una respuesta en él, por favor.
En la nueva compilación 900, estos errores aparecen al cambiar de marco temporal:
Lo he probado en un gráfico limpio sin indicadores, EAs, scripts, etc. ¿Qué es este error?
P.D. Hasta ahora sólo lo he notado en un instrumento "UX-3.14".
En este caso const es un puntero pero no el objeto en sí (es decir, z no es const A*), por lo que f() no tiene que ser const
Los que duden pueden comprobar una operación similar del compilador de C++
En el marco de tiempo <= M5 los niveles de la herramienta TA Daily Fibo Channel desaparecen. Es decir, cuando el gráfico se comprime verticalmente (con la esperanza de verlo al menos) y se desplaza hacia atrás, en algún momento aparecen las líneas e incluso es posible trazar el momento de su transición de visibilidad a invisibilidad.
La plantilla está en el archivo.
Lea la ayuda del terminal "Canal Finobacci".
Cuando se establece el canal, se vincula a los precios y al marco temporal. Cuando se reduce el plazo, por supuesto, los niveles simplemente desaparecen de la vista. Pero el canal en sí permanece en el gráfico. Para comprobarlo, haga clic con el botón derecho y seleccione"Lista de objetos".
En primer lugar, no se trata del Canal Finobacci, sino del Canal Fibonacci.
En segundo lugar, sospecho que no dibujaste el patrón que adjunté antes de apresurarte a comentar el problema (poco probable, pero la razón puede ser un hardware diferente, como el monitor o la tarjeta de vídeo).
En tercer lugar, he vuelto a comprobar y verificar que las líneas desaparecen a partir de la M6.
En cuarto lugar, por favor, rastree el cambio de la presencia de la línea al disminuir paso a paso el marco temporal y saque una conclusión obvia de que la línea no puede "huir" abruptamente detrás de la pantalla al pasar suavemente a un marco temporal inferior (es decir, vecino). No he pasado de repente de H4 a M5 y me he preguntado: ¿dónde está mi línea? Su retirada debería ser gradual, pero simplemente desaparece.
Cuando paso de M10 a M6, la línea no puede desaparecer de repente más allá de los límites del monitor. Es decir, obviamente pierde su visualización en el gráfico - la visualización propiamente dicha, pero no va más allá de los límites de la zona visible del gráfico. Es imposible encontrar la línea incluso con una compresión vertical muy fuerte del gráfico e incluso con un rebobinado muy significativo del mismo. Y en la Lista de Objetos, por supuesto, la herramienta sigue estando presente, nadie lo discute.
Servicedesk.
Vi un fallo de este tipo al comprobar la correcta visualización de los objetos, exactamente al escalar la escala de precios. Al parecer, se quedó así.