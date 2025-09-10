Errores, fallos, preguntas - página 1117
Sí, estamos trabajando en la transferencia de la base de código de MQL4 al nuevo motor del sitio web MQL5.
Estamos trabajando en la unificación de las plataformas.
¿Habrá algún pago por la calificación? También he perdido un centenar de valoraciones( no recuerdola cifra exacta, pero creo que estaba en algún lugar de la región). Y no hubo ningún pago por descargar mis indicadores.
Quería instalar MT5 pero aparece esta ventana. Es la primera vez que me pasa, ahora tengo más de 10 terminales instalados y todo va bien.
Pruebe a introducir tres dígitos en los campos "Servidor", "Inicio de sesión" y "Contraseña" (no es necesario recordarlos para que le sirvan de referencia).
Este método me ayudó cuando me encontré con esa ventana al instalar MT5 o MT4.
Si no funciona, intente desactivar cualquier software de seguridad en su ordenador (cortafuegos o antivirus) para el momento de la instalación.
Sólo quiero ver si es un problema técnico, porque estoy bastante seguro de que no he cambiado ni instalado nada en mi portátil, y todo estaba bien antes, y es la primera vez que tengo problemas con el terminal en años.
¿Ayudó la introducción de los números?
Se introducen pero no se encuentra el mejor punto de acceso, también al anular el servidor proxy, tampoco se encuentra.
Tengo más de 10 terminales instalados y son de MQ, no de terceros. De hecho, reinstalo los terminales 10 veces a la semana.