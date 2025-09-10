Errores, fallos, preguntas - página 1105
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No puedo utilizar IE8 en la plataforma de negociación, no veo la pestaña "Mercado" en la parte inferior.
Necesitas al menos la versión 8 de Internet Explorer para que funcione la interfaz de Marketplace. IE6 no te llevará a ninguna parte.
La necesidad de IE8 está escrita en los registros al inicio del terminal.
Dime, ¿qué pasa con la Bóveda? Voy a Perfil -> Almacenamiento a través del sitio MQL5 y no puedo ver la estructura de almacenamiento, ya que simplemente no hay ningún menú correspondiente:
¡Hola!
Por qué en mi caso al usar clases no aparece el cuadro con la lista de métodos y variables de la clase después del punto.Este problema ocurre exactamente si la clase en sí y su uso están en diferentes archivos include.OS Windows 8 64bit.
Si se escriben los métodos de las clases manualmente después del punto, todo funciona normalmente y no hay errores. Por favor, ayúdenme, es muy incómodo "en memoria" trabajar con las clases.
He intentado reinstalar la plataforma, pero no hay resultado.
¡Hola!
Por qué en mi caso al usar clases no aparece el cuadro con la lista de métodos y variables de la clase después del punto.Este problema ocurre exactamente si la clase en sí y su uso están en diferentes archivos include.OS Windows 8 64bit.
Si se escriben los métodos de las clases manualmente después del punto, todo funciona normalmente y no hay errores. Por favor, ayúdenme, es muy incómodo "en memoria" trabajar con las clases.
He intentado reinstalar la plataforma, pero no hay resultado.
Describa todo en detalle con capturas de pantalla y detalles al servicio técnico.
Cuando se cambia el tamaño de la zona de gráficos en la que se colocan las gráficas( esta zona está marcada en coloren la figura ), no se produce ningún evento de redimensionamiento:
¿Puedo esperar que el evento de cambio de tamaño aparezca en las próximas versiones del terminal?
Este evento es necesario para que el EA pueda estirar las ventanas del gráfico después de cambiar el tamaño del área del gráfico.
¡Hola!
Por qué en mi caso al usar clases no aparece el cuadro con la lista de métodos y variables de la clase después del punto.Este problema ocurre exactamente si la clase en sí y su uso están en diferentes archivos include.OS Windows 8 64bit.
Si se escriben los métodos de las clases manualmente después del punto, todo funciona normalmente y no hay errores. Por favor, ayúdenme, es muy incómodo "en memoria" trabajar con las clases.
He intentado reinstalar la plataforma, pero no hay resultado.
Incluya las directivas #include para aquellos archivos que describen las clases cuyas descripciones quiere ver en el editor de fuentes.
Lo entiendo, puedo activar las directivas... El problema es con mi PC Win8, las mismas librerías funcionan correctamente en WinXP... Tengo la sensación de que MT5 en Win8 no ve la ruta de los archivos... ¿Alguien ha conocido este problema en Win8?