Errores, fallos, preguntas - página 1105

Nuevo comentario
 
romadd:
No puedo utilizar IE8 en la plataforma de negociación, no veo la pestaña "Mercado" en la parte inferior.

Necesitas al menos la versión 8 de Internet Explorer para que funcione la interfaz de Marketplace. IE6 no te llevará a ninguna parte.

La necesidad de IE8 está escrita en los registros al inicio del terminal.

 

Dime, ¿qué pasa con la Bóveda? Voy a Perfil -> Almacenamiento a través del sitio MQL5 y no puedo ver la estructura de almacenamiento, ya que simplemente no hay ningún menú correspondiente:

sin menú

 
La bóveda ahora no aparece en el sitio web.
[Eliminado]  

¡Hola!

Por qué en mi caso al usar clases no aparece el cuadro con la lista de métodos y variables de la clase después del punto.Este problema ocurre exactamente si la clase en sí y su uso están en diferentes archivos include.OS Windows 8 64bit.

Si se escriben los métodos de las clases manualmente después del punto, todo funciona normalmente y no hay errores. Por favor, ayúdenme, es muy incómodo "en memoria" trabajar con las clases.

He intentado reinstalar la plataforma, pero no hay resultado.

 
lewvik:

¡Hola!

Por qué en mi caso al usar clases no aparece el cuadro con la lista de métodos y variables de la clase después del punto.Este problema ocurre exactamente si la clase en sí y su uso están en diferentes archivos include.OS Windows 8 64bit.

Si se escriben los métodos de las clases manualmente después del punto, todo funciona normalmente y no hay errores. Por favor, ayúdenme, es muy incómodo "en memoria" trabajar con las clases.

He intentado reinstalar la plataforma, pero no hay resultado.

Describa todo en detalle con capturas de pantalla y detalles al servicio técnico.
[Eliminado]  
paladin800:

Describa todo en detalle con capturas de pantalla y detalles al servicio técnico.

He presentado una solicitud, descrita hace al menos un mes. El servicio de atención al cliente está callado como un pez en el hielo. Tengo la impresión de que me ignoran. Ya presenté una solicitud con otro problema, incluso antes, y no hubo ninguna reacción, ni siquiera una respuesta al mensaje)).
 

Cuando se cambia el tamaño de la zona de gráficos en la que se colocan las gráficas( esta zona está marcada en coloren la figura ), no se produce ningún evento de redimensionamiento:

no_evento

¿Puedo esperar que el evento de cambio de tamaño aparezca en las próximas versiones del terminal?

Este evento es necesario para que el EA pueda estirar las ventanas del gráfico después de cambiar el tamaño del área del gráfico.

 
lewvik:

¡Hola!

Por qué en mi caso al usar clases no aparece el cuadro con la lista de métodos y variables de la clase después del punto.Este problema ocurre exactamente si la clase en sí y su uso están en diferentes archivos include.OS Windows 8 64bit.

Si se escriben los métodos de las clases manualmente después del punto, todo funciona normalmente y no hay errores. Por favor, ayúdenme, es muy incómodo "en memoria" trabajar con las clases.

He intentado reinstalar la plataforma, pero no hay resultado.

Include #include dicta de aquellos archivos en los que se describen las clases, cuyas descripciones quiere ver en el editor de fuentes.
[Eliminado]  
C-4:
Incluya las directivas #include para aquellos archivos que describen las clases cuyas descripciones quiere ver en el editor de fuentes.
El problema es con el ordenador Win8, porque las mismas librerías funcionan bien en WinXP. Algún problema no estándar. Tengo la sensación de que el propio eight no ve las rutas de los archivos.
 
lewvik:
Lo entiendo, puedo activar las directivas... El problema es con mi PC Win8, las mismas librerías funcionan correctamente en WinXP... Tengo la sensación de que MT5 en Win8 no ve la ruta de los archivos... ¿Alguien ha conocido este problema en Win8?
Agradecimiento. Windows 8.1 x64. Uso #include para incluir mi archivo de clase. Declaro mi variable de clase en el área de variables globales como sigue:
CMyclass mi1
En el cuerpo de la EA, después de
mi1.
los métodos de la clase no aparecen en el cuerpo de la EA. Tengo que escribir los métodos de memoria o copiarlos del cuerpo de la clase.
1...109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112...3188
Nuevo comentario