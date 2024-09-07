Пожелания для МТ5 - страница 20
С некоторыми решениями разработчиков не согласен, но следующее высказывание, скорее всего, совпадет с их мнением.
MQL5 дает богатые и удобные возможности создания различного рода интерфейсов (окошки, кнопки и т.д.). Все, что может быть создано с помощью MQL5, не обязано быть штатным. На MQL5 можно настолько видоизменить внешний вид и принцип торговли по сравнению со штатным, что default MT5 может стать неузнаваем.
MQL5 довольно мощный язык. Если, например, создать графики, которые можно перемещать не только по-горизонтали, но и по-вертикали возможно с помощью MQL5, то это не обязано входить в штатную поставку MT5. MT5+MQL5 - это самодостаточное ядро клиенткого терминала. Почти все остальные идеи реализуются возможностями этого ядра. Задача разработчиков MT5 - высокопроизводительное самодостаточное и безопасное ядро. Это совершенно отличная концепция от MT4.
К тому же разработчики планируют огромное количество беспрецедентных бонусов (история, тестер, агенты и многое другое).
Есть и слабые места MT5 - не полная самодостаточность ядра. Но это видится разработчиками "бредовостью". В теории они правы. На практике - нет.
Я пытаюсь смотреть на все это глазами профессионального разработчика. Как детский конструктор и средство написания и тестирования относительно простых роботов, MT5 меня вполне устраивает, за исключением отсутствия записей(структур) и, хотя бы, возможности работы с Call-Back функциями. Однако, в целом ряде случаев, я предпочел бы использовать более серьезные и мощные средства разработки с гораздо более мощными языками, мощными средствами проектирования форм и диалогов, графическими библиотеками, средствами отладки, средствами доступа к базам данных и т.д. и при этом не городить огород с частыми холостыми опросами внешних Dll-функций с целью выполнения внешних команд.
К сожалению, у меня несколько иные представления о штатном функционале.
Например, я убежден, что должна быть предусмотрена возможность произвольного позиционирования графиков с помощью мыши. Думаю, не надо объяснять, для чего это требуется. Выбрал зону свободную от объектов, захватил и потянул график в нужном напралении. Что может быть проще? Это я к тому, что колеса должны быть, как минимум, круглыми, а еще лучше инновационными.
Я убежден, что операции изменения масштаба по любой из осей должны просто выполнятся с помощью мыши, как в сторону увеличения, так и уменьшения. При этом, естественно, предполагается незначительная дискретность, поскольку нам еще надо иметь аккуратные шкалы и свечки. Разработчики Trading Station "наплевали" на идеальную аккуратность свечей (например, тени свечей могут "торчать" не из центра тела свечи), что не есть good, но с адаптивными шкалами, а это главное, у них все идеально, включая фонт и размер шрифта, при любых манипуляциях с графиками.
Я убежден, что ценовая шкала должна представлять из себя не просто набор равноудаленных значений, а набор чисел кратных 10,100,1000 и т.д Чем круглее, тем лучше. Риски на шкале тоже вещь далеко не лишняя. По этому принципу строятся подавляющее число программных продуктов имеющие шкалы и все измерительные инструменты. Откройте любой продукт, где есть шкалы (например, Microsoft Word), чтобы убедиться в этом. Что касается, инструментов для трейдеров, то это особенно важно, поскольку круглые числа обладают особой "магией" притяжения. К счастью, для меня разработчики Trading Station это прекрасно понимают, как и многие другие очевидные вещи. В Trading Station очень трудно "проморгать" круглое число. В MT4 я это делал постоянно. Кстати о притяжении, похоже, что USD/CAD скоро доползет до 1.0000 - уж очень сильный "магнит".
Решил добавить пример шкалы с четко обозначенным "магнитом" (1.0000) и ценой деления, равной 50. При всех разумных манипуляциях с графиками от минутного до дневного 1,000 "мозолит" глаза, если находится в дипазоне шкалы. При желании, попробуйте добиться этого от MT5 или подскажите, если не трудно, как это сделать. В MT вместо нормальной шкалы я всегда вижу равноудаленный набор цифр. Кстати, от сетки в MT у меня рябит в глазах и я ее все время отрубаю. Здесь, как видно, сетка очень ненавязчивая и приносит больше пользы, чем вреда (IMHO).
Я убежден, что в таблице "обзор рынка" должен быть столбец спрэд и некоторые другие.
Я убежден, что величина текущего спрэда должна отображаться в диалоге открытия ордера наряду со значениями SL и TP (дистанции) в валюте депозита. Ничего этого мы не видим. Или указанная информация не интересна для трейдера?
Я убежден, что "закрытая" среда программирования является неполноценной.
Я убежден, что контекстное меню не должно быть перегружено, а все "торговые" команды должны быть выведены на первый уровень - при игре на новостях секунды имеют значение.
Вместе с тем, хочу отметить, что пока не считаю MT безнадежным продуктом, иначе, меня бы тут не стояло. Более того, я даже вижу некоторые серьезные сдвиги в нужную сторону.
Дьявол, как известно, скрывается в мелочах. К сожалению, MT все еще нашпигован "мелочами", подобными вышеуказанным. Самое интересное то, что это действительно мелочи с точки зрения трудозатрат программистов по их устранению. Видно все силы ушли на волновую разметку ;-) И то, что эти мелочи все еще живут и процветают, лично мне, не добавляет уверенности в том, что MT разрабатывается в интересах трейдеров и разработчики не идут на поводу у кухонь, которым чем хуже инструмент трейдера, тем лучше. Последнее является весьма спорной позицией с точки зрения интересов бизнеса разработчиков. Ведь даже последняя кухня вынуждена будет предложить MTXXX, если он даже на порядок лучше для трейдера чем MTYYY. Чем лучше очередная версия, тем больше давление со стороны начинающих трейдеров (опытные трейдеры редко посещают кухни) и лохов на кухни с требованиями предоставить последнюю версию MT. Может быть, плодиться перестанут как тараканы (это минус для бизнеса), но век кухонь и полукухонь рано или поздно закончится по независимым от разработчиков причинам - на смену идут STP брокеры. Главное, не проморгать этот момент.
.....
Есть пара моментов, которые непонятны. Вы действительно знаком с MQL5 и MetaTrader5? Чем не устраивает то, что уже есть?
1 Структуры и классы
2 Спред
На коленях прошу прощения, но кто бы мог подумать, что, по умолчанию, этот столбец скрыт. В любом случае, виноват, поскольку должным образом не ознакомился с интерфейсом. Что касается структур, то просто не так давно наткнулся на поcт c просьбой добавить структуры (точнее записи, как в Borland Delphi). Возможно, это относилось к ранней версии MT5 или вообще к MT4. Честно говоря, меня больше беспокоит отсутствие возможности декларирования Call-Back функции и передачи указателя на нее во внешнюю dll или любого другого механизма, повышающего открытость системы для внешнего управления. Если и здесь я лопухнулся (заранее прошу прощения), то подскажите как вызвать нечто извне - буду очень благодарен. Серьезно беспокоило отсутствие некоторых событий, но, к счастью, они появились в MLQ5. C языком не знакомился плотно, поскольку MT мне больше интересен, как средство написания простейших роботов (для них любой язык хорош) и исполнительная среда-поставщик данных для внешних программ. Именно с этих позиции я и оцениваю возможности языка. Мои мысли, в основном работают в направленни создания платформо-независимых программ, в частности роботов, взаимодействующих через платформо-зависимый уровень (можете назвать это драйверами) с различными платформами. Не хочется иметь жесткую привязку к одной платформе. Поэтому, требования к MQL5 у меня довольно специфичные и простые. Я "перебрался" в Trading Station, главным образом, из-за системы ордеров, "One(Double) click еxecution mode", "умной" ценовой шкалы, возможности как угодно перемещать графики и управлять масштабами графиков, возможности перемещать уровни SL и TP мышью (сейчас это реализовано), возможности одной командой закрыть все ордера или ордера одного инструмента и многих других "мелочей", существенно повышающих мою эффективнось, как трейдера. При торговле использую MT для обзора рынка, поскольку MDI c закладками намного лучше того, что предлагает Trading Station. Сейчас много из мелочей, но далеко не все, можно относительно легко реализовать, средствами MQL5. Именно поэтому я снова стал приглядываться к MT.
декларирования Call-Back функции и передачи указателя на нее во внешнюю dll или любого другого механизма, повышающего открытость системы для внешнего управления. Если и здесь я лопухнулся (заранее прошу прощения), то подскажите как вызвать нечто извне - буду очень благодарен.
Существует возможность использования в mql5-программе функции, объявленной в другой mql5-программе с постмодификатором export. Такая функция называется экспортируемой, и она доступна для вызова из других программ после компиляции.
Похоже, это то, что надо, если под другими программами, подразумевается, программы на любом языке, поддерживающими работу с dll. Что касается, языка, то куча изменений в лучшую сторону (только что бегло просканировал) и, на первый взгляд, вполне полноценный язык. СПАСИБО! Тогда чего народ кричал, что на рабоу с dll в MT5 можно поставить крест? Я дурак и поверил. Определенно, MQL5 заслуживает более тесного знакомства.
В MT5 даже после нескольких апдейтов никак не дождусь общего задания параметров всем графикам. Может, я не там искал пять копеек? Но в других местах их нет и подавно. Делал по образу и подобию MT4: можно по F8 задать индивидуальные параметры отображения (линию Ask, сетку, разделители периодов, объёмы и т. п.) только для данного графика, а можно по ctrl+o задать их же по дефолту, для всех будущих новых графиков. В MT5 по F8 всё задаётся нормально, но по ctrl+o не нашёл их общего задания в полном или хотя бы минимально необходимом виде.
Пожалуйста, расширьте опции общих настроек в MT5.
Спасибо.
Не пробовал, все настроить и создать шаблон default.tpl
Похоже, как альтернативный способ - очень даже подойдёт. Но это не соответствует общепринятому стандарту универсального задания/переназначения дефолтных программных настоек через "Settings" или "Preferences", а также частному, сугубо локальному образцу предыдущей версии терминала - MT4, - где всё соответствовало классическому общепринятому стандарту.
К тому же, чтобы загрузить шаблон, нужно сперва найти к нему путь, который не всегда оказывается сразу подходящим, приходится скакать по дискам и директориям в поисках default.tpl.
Что ж... пока воспользуюсь рекомендацией с систематическим натягиванием предварительно настроенного default.tpl на каждый новый график, но уважаемых разработчиков прошу позаботиться о расширении общих универсальных дефолтных настроек или помочь разуть мне глаза на потаённые готовые грани интерфейса, если они уже реализованы.
Что ж... пока воспользуюсь рекомендацией с систематическим натягиванием предварительно настроенного default.tpl на каждый новый график, но уважаемых разработчиков прошу позаботиться о расширении общих универсальных дефолтных настроек или помочь разуть мне глаза на потаённые готовые грани интерфейса, если они уже реализованы.
default на то и default, что по умолчанию все графики открываются с настройками, сохраненными в default.tpl
Так default.tpl на то и является дефолтным шаблоном настроек, чтобы в него падала вся изменённая информация по дефолтным пресетам из диалогового кастомного окна, так ведь? А то где это видано, чтобы обычный пользователь невозмутимо рылся вручную в папках программного продукта, выискивая инициализационный файл, и правил настройки вручную же (как вариант)? С махровыми программистами всё понятно - это их призвание, они это любят. Но вообще, настроечные файлы принято изменять посредством диалоговых окон с чекбоксами, полями, выпадающими списками, табами и т. п. и потом пользоваться сразу после запуска программы или открытия нового дефолтного проекта, а не натягивая на каждый новую рубаху.
В общем, если это было в MT4, странно было бы не сделать в MT5.
Да и в принципе тема шаблонов графиков и тема настроек - две разные оперы. Шаблоны - это другое...
Так default.tpl на то и является дефолтным шаблоном настроек, чтобы в него падала вся изменённая информация по дефолтным пресетам из диалогового кастомного окна, так ведь?
Уважаемые разработчики, позвольте осведомиться. В первом моём посте было 12 пунктов с описаниями недочётов и пожеланий. Мне ответили, что, дескать, "будем посмотреть". Я обычный живой человек и ничто человеческое мне не чуждо. Я, как и многие, так устроен, что, выйдя на диалог с разработчиками интересуемого продукта и получив как минимум неотрицательный обнадёживающий ответ, начинаю подсознательно предвкушать какие-то сдвиги в лучшую сторону в соответствии с высказанными пунктами.
Сейчас моё подсознание занято предвкушением самого главного пункта пожеланий - пунтка 1. В нём я душераздирающе высказал пожелание насчёт добавления гибкости вилам Эндрюса (добавить возможность жёстко прикреплять к экстремумам центральную ось, откладывать от неё любое количество параллельных линий влево и вручную подмагничивать их по точкам касания к другим экстремумам, а справа зеркально ползали бы такие же линии; объект должен стать в опорных точках более многоточечным, чем ранее, т. е. опорных точек больше 3).
Хотелось бы уточнить: будут ли сделаны шаги в столь важном направлении графического ТА и, что не менее интересно, как скоро? Не секрет, что напрасные надежды или простое неведение относительно сроков отнимают много душевных сил. Если сделаете графический инструмент более гибким и удобным, от радости буду прыгать до потолка R3, как валюта на новостях.