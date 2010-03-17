CodeBaseРазделы
Скрипты

HistoryToImages - скрипт для MetaTrader 4

[Удален]
Опубликован:
Обновлен:
Скрипт сохраняет с текущего места на графике историю торгового инструмента в картинках заданного размера (Width x Height).
Идея заимствована.

Применение:

Иногда удобно проводить визуальный анализ на экране монитора (при совпадении размеров картинок с разрешением экрана) и в однообразном распечатанном виде.

Замечания:

  • Картинки сохраняются в папке experts/files.
  • Для работы скрипта необходимо разрешение на использование DLL.

