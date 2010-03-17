Смотри, как бесплатно скачать роботов
HistoryToImages - скрипт для MetaTrader 4
Скрипт сохраняет с текущего места на графике историю торгового инструмента в картинках заданного размера (Width x Height).
Идея заимствована.
Применение:
Иногда удобно проводить визуальный анализ на экране монитора (при совпадении размеров картинок с разрешением экрана) и в однообразном распечатанном виде.
Замечания:
- Картинки сохраняются в папке experts/files.
- Для работы скрипта необходимо разрешение на использование DLL.
