La reducción relativa parece cómica en el modo "pips".
Me gustaría poder cambiar entre valores relativos y absolutos. Es decir, si eliges absoluto, todos los valores están en absoluto. Relativo seleccionado - el cambio correspondiente.
Todo se almacena en opt.
HH. Probablemente debería hacer un convertidor opt -> base de datos. Y utilizar una solución de terceros para ver los resultados de la optimización.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bibliotecas: virtuales
Igor Makanu, 2020.09.03 00:10
Utilizo un par de consultas - enel Navegador de BD (SQLite) he creado una BD de prueba en 2 clics y hay una pestaña SQL donde puedes crear y probar una consulta
La alternancia del color de las líneas no comienza inmediatamente.
HH. Probablemente deberías hacer un convertidor opt -> DB. Y utilizar una solución de terceros para ver los resultados de la optimización.
todo en tus manos ))))
No me molestaría en escribir en MQL cómo crear una base de datos y luego una tabla en ella .... te llevará unos maravillosos 2-3 días de estudio del material y de escritura de código
Pero, en mi opinión, es más fácil crear una base de datos y las tablas necesarias en ella durante 2-3 minutos y empezar a llenarla con datos deMQL- llevará los mismos 2-3 días de estudio, pero es más productivo
SZY: DB Browser(SQLite) haga clic con el botón derecho en la estructura de la base de datos y el menú contextual para copiar la expresión CREATE simplificará la tarea de crear una tabla desde MQL, si todavía quiere hacer y crear una base de datos utilizando MQL
Gracias por la recomendación, tendré que sopesarlo todo. Por el momento, no hay que centrarse en el tema.
Los filtros parecen estar crudos.
Se ha eliminado el filtro resaltado, por lo que todos los resultados excepto Sharp > 0,5 han desaparecido. Es decir, he desactivado el filtro para ver todo, pero tengo otro filtro.
¡Buenos días a todos!
Después de terminar el probador de estrategias con cualquier Asesor Experto desde la terminal de MetaTrader 5 (por ejemplo, Moving Averages.mq5), se carga constantemente el 80% o más de la memoria del ordenador hasta que cierro la terminal. Estoy intentando cerrar el proceso metatester64.exe en el Administrador de Tareas de Windows 7 de 64 bits, pero no se cierra. ¿Soy yo o es un problema común?
Sinceramente, Vladimir.
Cuando el probador termina su trabajo y mientras el propio terminal está activo, mantiene las cachés acumuladas durante varios minutos a la espera de las siguientes tareas.
Después de unos minutos, el probador reinicia las cachés y se descarga de la memoria.
Este modo de retención permite reiniciar la prueba más rápidamente.
El probador mantiene las cachés acumuladas durante unos minutos después de terminar el trabajo y mientras el propio terminal está activo, a la espera de las siguientes tareas.
Después de unos minutos, el probador restablece las cachés y se descarga de la memoria.
Este modo de retención permite acelerar los reinicios de las pruebas.
Muchas gracias por la explicación. Ahora lo sabré.Sinceramente, Vladimir.