Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 75
En estos dos modos de visualización de los resultados de la optimización
no hacen nada útil, ya que no hay información de herramientas con el resultado al pasar el ratón por encima de la celda/punto correspondiente.
Por favor, finalice estos dos modos tal y como están implementados en el modo superior/por defecto "Gráfico con resultados".
HistorySelect no selecciona los pedidos a partir de la fecha en que se borraron o inundaron, sino a partir de la fecha en que se colocaron. Lo cual, por supuesto, es incorrecto. Funciona correctamente en el terminal. Un bicho desagradable.
La cadena de búsqueda: Oshibka 008.
Requiere parámetros de entrada. Pero los parámetros de entrada no son necesarios para este tipo de optimización. Tenga en cuenta.
muchas veces me he sentido gravemente decepcionado después, tras un grial de resultados
si en el probador, el historial de ticks no está sincronizado en el modo de ticks reales, ¡el probador comienza a trabajar en el modo de ticks generados!
ya tuvo muchas veces que ser duramente golpeado después de que un grial resultados
fxsaber, 2020.05.17 00:38
cuando el historial de barras en el servidor no coincide con el historial de ticks. Entonces no se puede utilizar el símbolo original en Tester en absoluto. Esta limitación sólo se puede eludir mediante símbolos personalizados.
Utiliza siempre sólo las personalizadas. No habrá ningún problema. En otras palabras.
Renat Fatkhullin, 2020.05.17 11:53
Vamos a rediseñar el probador drásticamente.
Si hay un símbolo en el servidor comercial que no tiene historial, la ejecución del comprobador en él provoca una espera interminable.
Esto, en particular, hace imposible la optimización de todos los símbolos de la Vigilancia del Mercado.
Por favor, añada el nombre del servidor en esta línea.