Realmente me gustaría que la genética continuara después de la interrupción. A mí me ocurre esto con regularidad. Sé que la genética es un proceso aleatorio, no se trata de la repetibilidad del proceso, se trata de preservar el estado. No es difícil de hacer si la instantánea actual del estado está suficientemente preservada. Si la continuación de la genética todavía depende de toda la optimización desde el principio - más difícil, pero también se puede hacer. Hay un caché de optimización, se puede ejecutar a través de los pasos anteriores y restaurar el estado actual. Probablemente tendremos que complicar un poco la estructura de la caché, pero se puede esperar a que se produzcan modificaciones complejas, hace tiempo que sufrimos este problema. Lo principal es que los desarrolladores lo adopten en la hoja de ruta. Creo que es importante. De las grandes cosas, el segundo lugar después de la optimización de recursos en la prueba de garrapatas.
 

fxsaber, 2019.12.02 17:31

A veces es necesario limpiar la carpeta Tester. Por ejemplo, un archivo opt de tamaño modesto es de ~2Mb. Si se hacen 10K optimizaciones, ya son 20 Gb. 10K caracteres es lo mismo.

Es posible que te encuentres con una carpeta demasiado hinchada.

Un gran número de archivos (miles) en la carpeta-caché provoca ralentizaciones al abrir por primera vez el Probador en el Terminal - CTRL+R.

 
Estimados colegas, ¿podrían indicar si MT5 tiene en cuenta las comisiones por transacción a la hora de optimizar?
 
Luchezar Shalomaev:
Sí.

 
fxsaber:

Gracias, ¿el valor del patrimonio neto tiene en cuenta las pérdidas de comisiones?

 
Luchezar Shalomaev:

Consulte el campo de la comisión en el historial de operaciones.

 
fxsaber:

Sí, lo hay, muchas gracias.

 

Cuando se selecciona "Ejecutar prueba única" en la pestaña de optimización con el PCM, no se genera el archivo de configuración del probador correspondiente.

MQL5\Profiles\Tester\*.ini
 
fxsaber:

Esto se hizo intencionadamente para no estropear el conjunto original
 
Slava:
Entonces intento en el EA, que se ejecuta en el Tester, obtener la configuración original no a través del archivo ini, sino a través del portapapeles. Pero desgraciadamente no entiendo cómo conseguir la manija de la Terminal.

fxsaber, 2019.12.09 14:03

Necesito que un EA que se ejecute en el Agente sea capaz de recuperar la manija de la Terminal desde la cual fue enviada para ejecutarse en el Agente.

Puede identificar su Terminal del conjunto de Terminales en ejecución por la ruta del Agente - también contiene la ruta del Terminal. Pero no puedo obtener la lista de Terminales en funcionamiento con sus rutas para aplicar esta pista. Si me lo dices, sería maravilloso. Entonces será posible obtener los datos iniciales de su puesta en marcha del EA probado de una vez.

