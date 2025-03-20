Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 31
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bibliotecas: MultiTester
fxsaber, 2019.12.02 17:31
A veces es necesario limpiar la carpeta Tester. Por ejemplo, un archivo opt de tamaño modesto es de ~2Mb. Si se hacen 10K optimizaciones, ya son 20 Gb. 10K caracteres es lo mismo.
Es posible que te encuentres con una carpeta demasiado hinchada.
Un gran número de archivos (miles) en la carpeta-caché provoca ralentizaciones al abrir por primera vez el Probador en el Terminal - CTRL+R.
Estimados colegas, ¿podrían indicar si MT5 tiene en cuenta la tasa de transacción a la hora de optimizar?
Sí.
Gracias, ¿el valor del patrimonio neto tiene en cuenta las pérdidas de comisiones?
Consulte el campo de la comisión en el historial de operaciones.
Sí, lo hay, muchas gracias.
Cuando se selecciona "Ejecutar prueba única" en la pestaña de optimización con el PCM, no se genera el archivo de configuración del probador correspondiente.
Esto se ha hecho a propósito, para no estropear el conjunto original
Entonces intento en el EA, que se ejecuta en el Tester, obtener la configuración original no a través del archivo ini, sino a través del portapapeles. Pero desgraciadamente no entiendo cómo conseguir la manija de la Terminal.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Bichos, errores, preguntas
fxsaber, 2019.12.09 14:03
Necesito que un EA que se ejecute en el Agente sea capaz de recuperar la manija de la Terminal desde la cual fue enviada para ejecutarse en el Agente.
Puede identificar su Terminal del conjunto de Terminales en ejecución por la ruta del Agente - también contiene la ruta del Terminal. Pero no puedo obtener la lista de Terminales en funcionamiento con sus rutas para aplicar esta pista. Si me lo dices, sería maravilloso. Entonces será posible obtener los datos iniciales de su puesta en marcha del EA probado de una vez.