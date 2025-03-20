Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 5
El Terminal tiene un gran menú para trabajar con plantillas.
¿Es posible crear un menú similar en el probador para trabajar con los conjuntos? Podrías añadir
Donde se mostraría Recent_Sets a la derecha.
Aquí están las primeras reflexiones sobre la mejora del probador MT 5.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Plataforma MetaTrader 5 beta build 2055: Integración con Python y mejoras masivas en el probador de estrategias
Askr, 2019.05.17 06:34
¿No se han realizado nuevas funciones y correcciones de errores en el probador?
Específicamente.
1. ¿se ha solucionado el error de las pruebas en las poblaciones de mosbirge? ¿Por qué hay recuentos falsos de garrapatas reales?
https://www.mql5.com/ru/forum/307943
2) ¿Está el probador adaptado a los mercados extranjeros? ¿El CME? ¿Con su margen intradía y diario?
https://www.mql5.com/ru/forum/309332
3.
En el probador de mt4 puedes parar la prueba en cualquier momento y ver todas las operaciones y el resultado global de la prueba, mientras que en mt5 sólo verás una hoja blanca, es decir, nada.
Cuando se detenga la prueba, es posible que sólo vea una hoja blanca, y no tiene sentido esperar hasta el final de la prueba.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219
4.
Echamos de menos un análisis completo que muestre los resultados de cada mes analizado, como en los servicios de control.
Por ejemplo, el porcentaje del 19 de enero
19 de febrero por ciento
19 de marzo por ciento.
Sería mejor mostrar la detracción, por supuesto, aunque no es lo principal.
Pero sería mejor mostrar el rendimiento mensual porque es imposible mostrar el rendimiento de un mes si el gráfico es recto y durante un largo periodo de pruebas.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
5.
Es una nimiedad, pero muy inconveniente que en el probador no se elijael historial de posiciones, pero no de tratos.
Es mucho más fácil y rápido comparar las operaciones entre el probador y una cuenta real.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
6.
El tamaño medio de las operaciones rentables y no rentables en pips no es suficiente.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743
7. Y la sugerencia general, añadir un poco más de características que están en los mismos monitores de la cuenta.
8. Limitar el número de agentes de la nube/ RP involucrados.
https://www.mql5.com/ru/forum/298902
Los atributos y derechos de los archivos son de diferentes áreas.
La sintaxis del comando icacls es la siguiente
icacls folder\file /setowner Parámetros de usuario
Veamos algunos ejemplos concretos de cómo se puede cambiar el propietario de un archivo o carpeta.
icacls "C:\NProgram Files (x86)\NUltraISO\NUltraISO.exe" /propietario Administrador /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q
icacls "C:\NArchivos de programa (x86)\NUltraISO" /propietario Medvedev /T /C /L /Q
icacls "C:\NProgram Files (x86)\NUltraISO\N" /setowner Putin /T /C /L /Q
Ahora vamos a entender lo que estos parámetros se utilizan en cada comando.
/Q - El comando no imprimirá un mensaje de éxito;
/L - el comando se ejecutará directamente sobre un enlace simbólico y no sobre un objeto específico
/C - el comando continuará ejecutándose a pesar de los errores del archivo; los mensajes de error seguirán apareciendo;
/T - el comando se utiliza para todos los archivos y directorios, que se encuentran en el directorio especificado;
Y así es como puedes cambiar los permisos de un archivo o carpeta:
icacls carpeta_o_archivo /conceder:r usuario:permiso
La lista de permisos es la siguiente:
D - supresión;
F - acceso completo;;
M - modificar; M - modificar;
RX - leer y ejecutar;
R - leer; R - leer;
W - escribir.
Los siguientes comandos son ejemplos:
icacls "C:\NArchivos de programa (x86)\NUltraISO\NUltraISO.exe" /grant:r Putin:F
icacls "C:\NProgram Files (x86)\NUltraISO/UltraISO.exe" /grant:r Putin:M
icacls "C:\NProgram Files (x86)\NUltraISO\N" /grant:r Putin:F
icacls "C:\NProgram Files (x86)\NUltraISO\N" /grant:r Putin:RX /T
Para saber más, escriba icacls /? en la línea de comandos y obtendrá una lista completa de comandos.
Gracias. Cuando cambié manualmente los derechos, recordé que el Probador se ralentizaba en una sola pasada. Hay que experimentar.
Si hay una lista de EAs y símbolos, cuyos elementos se utilizan constantemente en el Probador. Se pueden manipular rápidamente en él, si los símbolos se colocan en el final de Market Watch, y EAs - en los favoritos.
A continuación, la configuración requerida se seleccionará instantáneamente en el Comprobador arrastrando los elementos necesarios con el ratón. No es necesario navegar por los menús para seleccionar.
el nuevo probador es una belleza - está tan bien organizado y dibuja de una manera nueva... ahora tenemos que rehacer todos los búhos antiguos... aquí hay una muestra del antiguo y no está mal...))
En la nueva beta de 2145, hay un nuevo comando que abre el informe de la prueba en una ventana completa junto a los gráficos.
El motor de visualización 3D de los resultados también ha cambiado. La ventana inferior muestra la versión antigua por ahora, mientras que una ventana separada muestra la nueva versión:
Se puede actualizar a través del menú de ayuda.
En la nueva beta de 2145, hay un nuevo comando que abre el informe de la prueba en una ventana completa junto a los gráficos.
El mío dice "Esperando actualización" en la ventana de apertura. He descargado la optimización del archivo opt.