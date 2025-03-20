Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 9
Tome el EA estándar de la entrega y compruebe que todo funciona. Pero si los parámetros de entrada se declaran como sinput - entonces estos parámetros no pueden ser optimizados.
He elegido entre los EAs estándar:
Pero todo sigue igual:
Hice sólo parámetro mágico en mi sinput porque no tiene sentido su optimización.
Mi construcción es 2155. ¿Puede ser que haya algo mal en la construcción?
Ya está, lo tengo. Tengo que poner banderas delante de los parámetros optimizados, antes no era necesario poner parámetros de optimización.
La construcción está bien, mientras no se presta atención. Has cogido un EA estándar y veo que sus parámetros tienen ACEPTABLE EL CAMBIO. Sólo tienes que marcar las casillas de la columna "Variable".
Añadido: mientras escribía mi respuesta, veo que lo has descubierto.
Sí. ¡Pero gracias de todos modos!
Hola. Pregunta sobre la optimización. Tengo 4 agentes en mi terminal. Anteriormente, debido a la optimización, podían producirse congelaciones de todo el sistema. Por lo tanto, solía desactivar un agente y todo funcionaba bien. En la nueva versión del terminal me he dado cuenta de que el primer agente no se carga en absoluto. Así que cambié al cuarto agente. ¿He hecho lo correcto, debo esperar una congelación con 4 agentes funcionando, o el primer agente sigue descargado durante toda la optimización, como supuse?
¿Por casualidad tiene una ventana de Visual Tester abierta en el primer agente? En caso afirmativo, cierre la ventana de Visual Tester y el agente nº 1 quedará libre.
El comprobador no restablece los últimos ticks del intervalo de prueba.
EA
Resultado
Lo que realmente debería estar al final.
El fallo se reproduce en cualquier intervalo.
Hay nuevas opciones para agrupar parámetros mediante grupos de entrada:
Los grupos son más fáciles de trabajar y se pueden colapsar.
Gracias. También me gustaría hacer "colapsar/descolapsar todos los grupos".