¿Cómo se prohíbe la grabación?
Así escomo debería funcionar.
Gracias, así es como funciona. Es una pena que no se pueda hacer con una batuta.
Seguro que sí. Son los permisos estándar de los directorios.
Busca un experto en línea de comandos o busca en Google cómo cambiar esos atributos.
Los atributos y los permisos de los archivos son de áreas diferentes.
la solución parece ser un cliente ftp, pero tampoco conozco las posibilidades aquí, nunca he usado
aquí hay un artículo buscado en Google con fotoshttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam
UPD: como opción, ¿por qué apagar (reiniciar) el ordenador? tengo PCs en casa durante meses sin reiniciar, durmiendo en modo de espera, conveniente, sin problemas
Por desgracia, cuando se trabaja activamente con la memoria, ésta no se libera. Hay que reiniciar a veces.
sí ... Windows tiene sus propias ideas de cómo el usuario debe trabajar con la memoria ))))
Bueno, entonces, ya sea un software de terceros o incluso instalar una máquina virtual donde se establece RAMDisk autoloading, parece escribir que no siempre conveniente autoloading RAMDisk .... aunque es posible hacerlo creando una nueva configuración de usuario al entrar en Windows
ZS: no hay mucho software de terceros por el momento, no sé lo que hay disponible
He publicado el hombre murciélago más arriba. Lo hace todo. Cuando entras en Terminal funciona Servicios que te avisará si algo no está configurado.