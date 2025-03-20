Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 8

fxsaber:

¿Coincidirá el nombre?

Sí. Y el nombre del servidor de comercio con cuya configuración se realizó la prueba no coincide con el actual

 

En el probador, ¿no se puede hacer que cada ejecución no produzca una caja en cajas?

Te sentarás allí y limpiarás cientos de ellos.

 
Askr:

¿De qué estás hablando? ¿De qué ventanas estamos hablando?
 
Aparentemente sobre los gráficos.

 
Sí, sobre los gráficos, por ejemplo en mt4 esto no aparece, pero en mt5, cuando sobre todo con la ventana de resultados de optimización se ejecutan 5-10 ejecuciones +forward estos gráficos se acumulan terriblemente rápido.
 
Desactivar el gráfico de apertura automática después de la prueba. Menú contextual en la pestaña de resultados de la prueba.

 

No es posible establecer parámetros de optimización en el probador actualizado. Los campos de entrada están simplemente desactivados:

Probador de estrategias

¿Qué tiene esto que ver y cómo se puede tratar?

 
Para ajustar los parámetros, primero debe seleccionar el modo "Optimización" en la pestaña "Visión general".

 
He probado a seleccionar "Optimización genética":

Optimización genética

Pero todavía no es posible establecer los parámetros.

 
Tome el EA estándar de la entrega y compruebe que todo funciona. Pero si los parámetros de entrada se declaran como sinput - entonces estos parámetros no pueden ser optimizados.

