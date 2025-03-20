Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Coincidirá el nombre?
Sí. Y el nombre del servidor de comercio con cuya configuración se realizó la prueba no coincide con el actual
En el probador, ¿no se puede hacer que cada ejecución no produzca una caja en cajas?
Te sentarás allí y limpiarás cientos de ellos.
En el probador, ¿no se puede hacer que cada ejecución no produzca una caja en cajas?
Te sentarás allí y limpiarás cientos de ellos.
¿De qué estás hablando? ¿De qué ventanas estamos hablando?
Aparentemente sobre los gráficos.
Sí sobre los gráficos, por ejemplo en mt4 esto no aparece, pero en mt5, cuando sobre todo desde la ventana de resultados de optimización se ejecutan 5-10 ejecuciones +forward estos gráficos se acumulan terriblemente rápido.
Desactivar el gráfico de apertura automática después de la prueba. Menú contextual en la pestaña de resultados de la prueba.
No es posible establecer parámetros de optimización en el probador actualizado. Los campos de entrada están simplemente desactivados:
¿Qué tiene esto que ver y cómo se puede tratar?
No es posible establecer parámetros de optimización en el probador actualizado. Los campos de entrada están simplemente desactivados:
¿A qué se debe esto y cómo se puede solucionar?
Para ajustar los parámetros, primero debe seleccionar el modo "Optimización" en la pestaña "Visión general".
Para ajustar los parámetros, primero debe seleccionar el modo "Optimización" en la pestaña "Visión general".
He probado a seleccionar "Optimización genética":
Pero todavía no es posible establecer los parámetros.
He intentado seleccionar "Optimización genética":
Pero todavía no es posible establecer los parámetros.
Tome el EA estándar de la entrega y compruebe que todo funciona. Pero si los parámetros de entrada se declaran como sinput - entonces estos parámetros no pueden ser optimizados.