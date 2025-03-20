Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 12
Error en el Comprobador al seleccionar "Todo el historial". El último día del historial (< la fecha actual) del símbolo personalizado no entra en el intervalo de prueba.
Resulta que si se establece el historial completo de forma manual, la ejecución única tendrá más días que el modo "Todo el historial".
Las últimas 24 horas nunca fueron probadas.
Para la demostración de productos de mercado - últimos 7 días
Lo has entendido mal. El símbolo personalizado contiene la historia hasta el 2 de octubre inclusive. Hago "Todo el historial" y el intervalo es hasta el 2 de octubre inclusive. Y hoy es el día 10.
Por favor, arregle el trabajo del Probador con símbolos personalizados. No se pueden seleccionar en el Comprobador. Tengo que recargar el Terminal para ello. Y así cada vez que necesito cambiar un símbolo.
Simplemente no se reproduce así.
Describa los pasos exactos para reproducir el problema
¿Se ha seleccionado correctamenteel símbolo personalizado en la visión general del mercado?
Ejecutar carreras individuales alternativamente en cada símbolo personalizado. A partir de cierto punto es imposible ver el camino hacia ellos en el Comprobador, pero siguen siendo seleccionables mediante la función de arrastrar y soltar desde la Observación del Mercado. Luego, después de un tiempo, esto tampoco funciona: puedes seleccionar un símbolo normal, o sólo un símbolo personalizado. Los otros no son posibles. La siguiente animación muestra esta situación.
Inicié 3 probadores en modo de ejecución, los dispersé en diferentes CPUs, terminé con la pantalla de muertePAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
He añadido más memoria (32GB) y cada probador está funcionando en su propio SSD.
Intentaré volver a una versión anterior, quizá no se cuelgue. Intentaré recopilar los logs y otras cosas después de las tiradas, porque necesito los resultados ahora y las tiradas duran entre 12 y 20 horas cada una :( Mi tirada multidivisa va directa a 27 personajes en 4 años... Durante la semana 4-5 veces el ordenador ya se cayó, es una pena...
En mi antiguo probador no noté esas cosas. Quizás sea el nuevo hardware (memoria y ssd) - lo miraré de nuevo.
En el disco duro al buscar el algoritmo genético en 12 hilos en 15 años el ordenador se asustó, además, el antiguo probador lo ha soportado, el nuevo simplemente reinició el ordenador después de algunos mensajes sobre la insuficiencia del archivo de intercambio (hasta 48 GB) y se estaba comiendo la memoria. En cuanto acabe con las carreras, volveré a pasar a 15, pero en SSD (necesito cerca de 1TB en el disco para ello).
Si Metakvotes tiene un superordenador con más de 16 núcleos y 64+GB de RAM + 1+TB SSD, ¿puede dejármelo para hacer pruebas? Voy a ejecutar mi bot allí en un algoritmo genético durante 15-20 años (1 carácter por unidad de búsqueda). Y luego habrá una serie de 27 pares)))) Aquí están los registros para usted)
PS. En las configuraciones - cada tick en los reales) Sin ninguna aceleración. Sólo genética, sólo hardcore)
PPS. Preliminarmente, 2 nuevas tarjetas de memoria no arrancaron (o una de ellas). Todavía estoy a distancia y no puedo entenderlo exactamente. Intentaré volver a hacer las tiradas)
He hecho 2 pruebas - la memoria ya está al 100%... Se han seleccionado 2x48GB. No correrá el tercero todavía y no se arriesgará.
Andrew, las BSOD se producen cuando hay un fallo en el modo kernel.
Causa conductor o HW
Comprueba si hay overclocking, especialmente si se trata de una memoria NoName.
Un SSD defectuoso también puede ser la causa, por ejemplo, si hay problemas con el archivo de intercambio (pero este caso no es el suyo - NONPAGED_AREA).
Y en el Probador aparece lo siguiente
Hecho
Tengo bool UseOption = false;
A veces puede ser 0 en el probador, y a veces puede ser falso como debería ser
Yo tengo corsarios, pero los ryzen y sus madres tienen problemas con las lamas. Sin embargo, tengo los mismos que los otros dos. Tendré que ver qué pasa.