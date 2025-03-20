Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 11

Nuevo comentario
 

A menudo me he encontrado con esta situación.


Al intentar iniciar un single me sale en el Diario de a bordo

tester agent start error


Tengo que encender el Agente manualmente.

 
fxsaber:

Me he encontrado a menudo con esta situación.

Al intentar iniciar un single me sale en el Diario de a bordo

Tengo que encender el Agente manualmente.

Lo mismo, el error se produce casi siempre si no se activan todos los núcleos para el comprobador de estrategias.
 

No sé qué se mejoró en la nueva versión 2170, pero se volvió mucho más lento durante la optimización genética y toda la memoria de 16GB se atascó. Seguramente se intercambió todo. Retrocede a 2093 - come más espacio en el disco, pero tiene menos memoria y funciona más rápido.

Estoy pensando, ¿debería comprar más memoria o quedarme con la versión antigua)?

 
Andrey Pogoreltsev:

No sé qué se ha mejorado en la nueva versión 2170, pero se ha vuelto mucho más lento durante la optimización genética y se han atascado los 16GB de memoria. Seguramente se intercambió todo. Retrocede a 2093 - come más espacio en disco, pero menos memoria y funciona más rápido.

¿Puede darme cifras concretas? Con ejemplos de los registros.

¿Cómo has calculado la ralentización y el consumo de memoria

 
fxsaber:

Me he encontrado a menudo con esta situación.


Al intentar iniciar un single me aparece en el Diario de a bordo


Tengo que encender el Agente manualmente.

¿Por qué se desactivó este agente?

 

La nueva construcción durante la optimización genética hace 104 pases y se detiene (no presiono stop, se detiene solo). ¿Soy el único que tiene este problema?


 
bambrism:

La nueva construcción durante la optimización genética hace 104 pases y se detiene (no presiono stop, se detiene solo). ¿Soy el único que tiene este problema?


Por favor, muestre los registros del probador
 
Ya lo he solucionado. El problema era que al cerrar el terminal y volver a abrirlo, faltaba una parte del valor del usuario del parámetro texto en los parámetros. La versión anterior no tenía este corte, pero eso no es un problema.
 
Slava:

¿Por qué se ha desactivado este agente?

Mientras se trabaja con el probador, esto sucede sin mi participación directa.

 

Error en el Comprobador al seleccionar "Todo el historial". El último día del historial (< la fecha actual) del símbolo personalizado no entra en el intervalo de prueba.

Resulta que si se establece el historial completo manualmente, habrá más días en una sola ejecución que en el modo "Todo el historial".

1...456789101112131415161718...84
Nuevo comentario