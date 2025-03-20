Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 11
A menudo me he encontrado con esta situación.
Al intentar iniciar un single me sale en el Diario de a bordo
Tengo que encender el Agente manualmente.
No sé qué se mejoró en la nueva versión 2170, pero se volvió mucho más lento durante la optimización genética y toda la memoria de 16GB se atascó. Seguramente se intercambió todo. Retrocede a 2093 - come más espacio en el disco, pero tiene menos memoria y funciona más rápido.
Estoy pensando, ¿debería comprar más memoria o quedarme con la versión antigua)?
¿Puede darme cifras concretas? Con ejemplos de los registros.
¿Cómo has calculado la ralentización y el consumo de memoria
¿Por qué se desactivó este agente?
La nueva construcción durante la optimización genética hace 104 pases y se detiene (no presiono stop, se detiene solo). ¿Soy el único que tiene este problema?
Mientras se trabaja con el probador, esto sucede sin mi participación directa.
Error en el Comprobador al seleccionar "Todo el historial". El último día del historial (< la fecha actual) del símbolo personalizado no entra en el intervalo de prueba.
Resulta que si se establece el historial completo manualmente, habrá más días en una sola ejecución que en el modo "Todo el historial".