Hay nuevas opciones para agrupar parámetros mediante grupos de entrada:
Los grupos son más fáciles de trabajar y se pueden colapsar.
Sólo hay que tener en cuenta que hasta que los agentes de prueba y los terminales de cliente del alojamiento virtual se actualicen a la última versión, los EA no podrán trabajar con grupos de parámetros
¿Los grupos entrarán en MT4 o las macros sortearán la incompatibilidad?
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora
fxsaber, 2019.09.17 07:30
Si hay alguna lista de EAs y símbolos cuyos elementos se utilizan constantemente en el Probador. Puede manipularlos en él muy rápidamente, si los símbolos se colocan al final de Market Watch, y los EAs al final de Favoritos.
A continuación, arrastrando los elementos necesarios con el ratón en el Comprobador, se seleccionará instantáneamente la configuración deseada. No es necesario navegar por los menús para seleccionar.
Probablemente, cuando lo arreglen, usaré este modo de todos modos. Es mucho más cómodo soltar un símbolo en la ventana del Comprobador con el ratón, en lugar de buscarlo en el árbol de símbolos.
¿Por casualidad tiene una ventana de Visual Tester abierta en el primer agente? En caso afirmativo, cierre la ventana de Visual Tester y el agente nº 1 quedará libre.
Gracias. Ahora sabré que nada carga el primer agente excepto el Probador Visual.
Una función muy interesante.
Me gustaría sugerir una idea, a criterio de los promotores. A menudo sucede que algunos grupos de parámetros de entrada no están involucrados en el Asesor Experto/indicador. Por ejemplo, existen los siguientes parámetros:
Necesitamos establecerautoChangeTimeftames a true para incluir el parámetromainTimeframe (hacerlo disponible para la entrada) y deshabilitar tf1, tf2 y tf3. Si el comerciante ha establecidoautoChangeTimeftames en falso, entonces haga lo contrario (implemente la selección manual de los marcos de tiempo solamente). Cómo podría ser en mi opinión.
Así, es posible implementar el control del programa para habilitar/deshabilitarlos parámetros de entrada durante la inicialización del programa.
Fantástico! El mes pasado pedí la posibilidad de seleccionar un grupo de parámetros para su optimización en el probador con un solo clic mediante una casilla de verificación... ¡Ya lo tengo!
muy útil! genial!
SZY: ¿cómo en el probador, en la ficha de optimización, para eliminar los campos innecesarios.... es la ayuda del probador - durante las primeras ejecuciones, sólo interesan las características generales del EA, y las otras 16 se añaden automáticamente.... pues, no son necesarios en absoluto, y cada vez que se hace clic para eliminar un elemento a través del menú de texto del ratón.... muy incómodo y lento ((
el error del grupo de entrada se escribe aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
Mi probador se cuelga, a pesar de que sólo he seleccionado dos parámetros para la optimización.
¿Cuál podría ser la razón?
SZY: ¿cómo en el probador, en la ficha de optimización, para eliminar los campos innecesarios.... es molesto para obtener ayuda del probador - durante las primeras ejecuciones sólo las características generales de la EA, y los otros 16 se añaden automáticamente.... pues, no son necesarios en absoluto, y cada vez que se hace clic para eliminar un elemento a través del menú de texto del ratón.... es muy incómodo y requiere mucho tiempo ((
Lo hago a través de definiciones.
Defino INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - ya sea por intuición "normal" o por constante. Entonces, en el archivo del Asesor Experto, simplemente defino SHOW_PROTECTED (o ...PRIVATE) y recompilo el Asesor Experto. Las instancias requeridas aparecen en el probador.
Ahora las ventanas de los gráficos de optimización no se diferencian en absoluto por sus nombres.
Por ejemplo, lanzo tareas de MultiTester con optimización multisímbolo y obtengo una imagen tan poco importante. ¿Podría añadir otro nombre de un símbolo?
Es una pena que estas ventanas no sean visibles en absoluto en MQL. Sería conveniente guardarlas a través de ChartScreenShot y cerrarlas programáticamente.