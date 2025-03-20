Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 10

Nuevo comentario
 
MetaQuotes Software Corp.:

Hay nuevas opciones para agrupar parámetros mediante grupos de entrada:


Los grupos son más fáciles de trabajar y se pueden colapsar.

Sólo hay que tener en cuenta que hasta que los agentes de prueba y los terminales de cliente de alojamiento virtual se actualicen a la última versión, los EA con grupos de parámetros no podrán funcionar
 
Slava:
Sólo hay que tener en cuenta que hasta que los agentes de prueba y los terminales de cliente del alojamiento virtual se actualicen a la última versión, los EA no podrán trabajar con grupos de parámetros

¿Los grupos entrarán en MT4 o las macros sortearán la incompatibilidad?

 
Al parecer, no hay mucha gente que utilice las personalizadas en el Probador. Todavía no son seleccionables. Me salvo de esta manera

Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading

Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora

fxsaber, 2019.09.17 07:30

Si hay alguna lista de EAs y símbolos cuyos elementos se utilizan constantemente en el Probador. Puede manipularlos en él muy rápidamente, si los símbolos se colocan al final de Market Watch, y los EAs al final de Favoritos.

A continuación, arrastrando los elementos necesarios con el ratón en el Comprobador, se seleccionará instantáneamente la configuración deseada. No es necesario navegar por los menús para seleccionar.

Probablemente, cuando lo arreglen, usaré este modo de todos modos. Es mucho más cómodo soltar un símbolo en la ventana del Comprobador con el ratón, en lugar de buscarlo en el árbol de símbolos.

 
No uso la nube, pero en los registros
Tester  imported DLL "kernel32.dll" not allowed in Cloud Network
Tester  imported DLL "shell32.dll" not allowed in Cloud Network
 
Vladimir Karputov:

¿Por casualidad tiene una ventana de Visual Tester abierta en el primer agente? En caso afirmativo, cierre la ventana de Visual Tester y el agente nº 1 quedará libre.

Gracias. Ahora sabré que nada carga el primer agente excepto el Probador Visual.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Existe una nueva posibilidad de agrupar parámetros mediante grupos de entrada:


Los grupos son más cómodos de trabajar y se pueden colapsar.

Una función muy interesante.

Me gustaría sugerir una idea, a criterio de los promotores. A menudo sucede que algunos grupos de parámetros de entrada no están involucrados en el Asesor Experto/indicador. Por ejemplo, existen los siguientes parámetros:

input bool  autoChangeTimeftames = true;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

Necesitamos establecerautoChangeTimeftames a true para incluir el parámetromainTimeframe (hacerlo disponible para la entrada) y deshabilitar tf1, tf2 y tf3. Si el comerciante ha establecidoautoChangeTimeftames en falso, entonces haga lo contrario (implemente la selección manual de los marcos de tiempo solamente). Cómo podría ser en mi opinión.

input bool autoChangeTimeftames = true;

input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически

input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6;
input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1;
input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12;

#change_input
if(autoChangeTimeftames) {
  #input_enable  mainTimeframe
  #input_disable  tf3 tf2 tf1
}
else {
  #input_disable  mainTimeframe
  #input_enable  tf3 tf2 tf1
}
#end_change_input

Así, es posible implementar el control del programa para habilitar/deshabilitarlos parámetros de entrada durante la inicialización del programa.

 
MetaQuotes Software Corp.:

Hay una nueva posibilidad de agrupar a través del grupo de entrada:


Los grupos son más cómodos de trabajar y se pueden colapsar.

Fantástico! El mes pasado pedí la posibilidad de seleccionar un grupo de parámetros para su optimización en el probador con un solo clic mediante una casilla de verificación... ¡Ya lo tengo!

muy útil! genial!


SZY: ¿cómo en el probador, en la ficha de optimización, para eliminar los campos innecesarios.... es la ayuda del probador - durante las primeras ejecuciones, sólo interesan las características generales del EA, y las otras 16 se añaden automáticamente.... pues, no son necesarios en absoluto, y cada vez que se hace clic para eliminar un elemento a través del menú de texto del ratón.... muy incómodo y lento ((



el error del grupo de entrada se escribe aquíhttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729

 

Mi probador se cuelga, a pesar de que sólo he seleccionado dos parámetros para la optimización.

Probador de estrategias

¿Cuál podría ser la razón?

 
Igor Makanu:

SZY: ¿cómo en el probador, en la ficha de optimización, para eliminar los campos innecesarios.... es molesto para obtener ayuda del probador - durante las primeras ejecuciones sólo las características generales de la EA, y los otros 16 se añaden automáticamente.... pues, no son necesarios en absoluto, y cada vez que se hace clic para eliminar un elemento a través del menú de texto del ratón.... es muy incómodo y requiere mucho tiempo ((

Lo hago a través de definiciones.

Defino INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - ya sea por intuición "normal" o por constante. Entonces, en el archivo del Asesor Experto, simplemente defino SHOW_PROTECTED (o ...PRIVATE) y recompilo el Asesor Experto. Las instancias requeridas aparecen en el probador.

 

Ahora las ventanas de los gráficos de optimización no se diferencian en absoluto por sus nombres.

Por ejemplo, lanzo tareas de MultiTester con optimización multisímbolo y obtengo una imagen tan poco importante. ¿Podría añadir otro nombre de un símbolo?


Es una pena que estas ventanas no sean visibles en absoluto en MQL. Sería conveniente guardarlas a través de ChartScreenShot y cerrarlas programáticamente.

1...34567891011121314151617...84
Nuevo comentario