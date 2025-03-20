Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 3
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Después de la optimización, encontré esto
En dos pases, en los que los beneficios y las detracciones están muy cerca, el factor de recuperación es muy diferente.
ZZY El modo bruto "por pips". No recomiendo su uso todavía. Especialmente si se está optimizando.
El optimizador de MT5 no tiene esta característica de MT4.
Así que tienes que hacerlo de esta manera.
De lo contrario, será muy malo y llevará mucho tiempo.
Después de la optimización, los Agentes no se descargan durante un tiempo (un número decente de minutos) mientras están preparados para el combate. Esta es una solución realmente genial.
A veces los Agentes consumen mucha memoria, que es necesaria después de la Optimización. Así que decidí liberarlo deshabilitándolos.
Sin embargo, ellos, no descargaron.
¿Es posible hacer que se descarguen mediante la opción de menú "Desactivar" o crear la opción de menú "Descarga forzada"?
Rendimiento.
SSD
RAM-Drive
Unidad SSD/RAM
Virtual
Virtual
Las pasadas individuales se hicieron "en caliente", es decir, tras la primera pasada individual se inició inmediatamente una segunda pasada.
Hay que hacer algo con respecto a la frenada de una sola carrera. Es 2,5 veces más lento que Optimizer.
Y no se trata sólo de registros redundantes. Virtual no registra nada, pero sigue siendo mucho más rápido en el optimizador.
¿Es una buena solución ocultar completamente los rangos de cambios de los parámetros de entrada cuando se selecciona una sola ejecución?
Cuando cargo un archivo de conjunto, solía ser inmediatamente visible de qué optimización se había seleccionado. Ahora no lo es.
ZZY Hasta que no marques la casilla, no podrás ver el rango. Esto se ha convertido en un gran inconveniente. Y cuando la casilla está marcada, no se puede ver el valor por defecto.
Chicos, estoy harto de los registros de una sola pasada. Absolutamente imposible trabajar con RAM-Drive por culpa de ellos. Gigabytes de basura en unas pocas pasadas. Es una pieza realmente desagradable. El RAM-Drive se atasca muy rápidamente.
Yo utilizo Virtual. No tengo ningún problema en este sentido. Sin embargo, me gustaría resolver radicalmente este problema a través de WinAPI.
¿Pueden aconsejarme que se bloqueen automáticamente los archivos Tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs\*.log antes de ejecutar una sola vez? Quiero escribir una solución de una vez y olvidarme para siempre de esta asquerosidad.
El problema es que ni siquiera manualmente se pueden eliminar estos archivos ya que están ocupados por el Terminal. Hay una opción Unlocker. Tendré que ver si hay una versión para consolas.
En general, pido cualquier ayuda en este caso.
SZY Y lo que debería hacer el límite máximo en el tamaño de logs....
Chicos, estoy harto de los registros de una sola pasada. Absolutamente imposible trabajar con RAM-Drive por culpa de ellos. Gigabytes de basura en unas pocas pasadas. Es una pieza realmente desagradable. El RAM-Drive se obstruye muy rápidamente.
Yo utilizo Virtual. No tengo ningún problema en este sentido. Sin embargo, me gustaría resolver radicalmente este problema a través de WinAPI.
¿Pueden aconsejarme que se bloqueen automáticamente los archivos Tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs\*.log antes de ejecutar una sola vez? Quiero escribir una solución de una vez y olvidarme para siempre de esta asquerosidad.
El problema es que ni siquiera manualmente se pueden eliminar estos archivos ya que están ocupados por el Terminal. Hay una opción Unlocker. Tendré que ver si hay una versión para consolas.
En general, cualquier ayuda que pueda recibir en este caso.
SZY Y lo que debería hacer el límite máximo en el tamaño de logs....
¿Prohibir la escritura en la carpeta de registros?
¿Prohibir la escritura en la carpeta de registros?
Esta opción no funciona.
Ejecuto dicho archivo por lotes en la carpeta Terminal una vez después de reiniciar el ordenador.
Después, no se crean archivos de registro. Hasta ahora no he notado ningún retraso en el lado del probador. Parece ser una solución que funciona.
Esta opción no funciona.
¿Cómo se prohíbe la grabación?