Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 48
Para conseguir el grial en modo pips, cierre las posiciones perdedoras con un marcador para todo el volumen de la posición, y las rentables con 0,01 lotes.
Ejemplo.
Resultado
Bibliotecas: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.12 23:20
La versión actual de tst-format no contiene los siguientes datos
Bibliotecas: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.13 00:01
Reproducir múltiples errores. Lanzamos el Asesor Experto en el Probador de Estrategias en una cuenta de cobertura.
Obtenemos lo siguiente
A continuación, leemos el archivo tst correspondiente mediante el script.
Imprimirá los datos en las posiciones
Si comparamos todo lo expuesto en este post, veremos los siguientes fallos.
El depurador no es del todo funcional. Lo que falta en comparación con los depuradores estándar, en orden descendente de deficiencias.
1. Modificación de la memoria. Se pueden ver las variables, pero parece que no es posible editarlas.
2. Puntos de ruptura condicionales. Como parar si la variable test=10.
3. Posibilidad de trasladar la ejecución. En otras palabras, puede hacer clic en una línea y decirle que la ejecute a partir de ahí. En otras palabras, haz clic en una línea y di: "Ahora corre desde aquí".
4. un archivo adjunto a un script/consejero/indicador ya en funcionamiento. O, al menos, la posibilidad de adjuntarlo al estrellarse, para que sea fácil de analizar.
Bibliotecas: SingleTesterCache
fxsaber, 2020.01.14 10:49
Ahora uso tst-files en lugar de set-files. Puede cambiar entre ellos muy rápidamente, disponiendo no sólo de parámetros de entrada sino también de backtests completos.
Es una pena que ahora no podamos combinar diferentes TSs en una cartera completa debido a la falta de datos de milisegundos en tst.
Espero que los desarrolladores empiecen a utilizar al máximo los campos existentes
escribiendo allí el valor del tiempo en milisegundos en lugar de segundos.
En general, en la práctica no podemos demostrar toda la frescura del uso de tst debido a algunos ligeros inconvenientes en tst. Esto podría corregirse.
TesterWithdrawal está en el informe, pero falta TesterDeposit.
Cómo entender esta imagen. El gráfico de optimización muestra valores máximos en torno a 5000. Y en la tabla de optimización el valor máximo es 4670. ¿Dónde están los parámetros para los mejores pases?
Ordenar la columna "Resultado".