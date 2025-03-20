Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 2
Y una cosa más: ya que hay un modo de visualización, ¿por qué no hacer posible poner indicadores (sobre todo indicadores personalizados), utilizar herramientas de marcado y aplicar plantillas al gráfico?
Después de MT-4 el modo de visualización de gráficos fue una gran decepción para mí. Necesitamos visualizar las órdenes pendientes como en MT-4. Para dejar un rastro al trailing stop. Las marcas de las órdenes deben ser más gruesas: no son visibles en un monitor 4K (se ha activado el 4K en la configuración del terminal ).
Sugerencia.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Nueva versión de la plataforma MetaTrader 5 build 2085: integración con Python y mejoras masivas en el probador de estrategias
Alain Verleyen, 2019.09.12 17:09
Probador de estrategias, modo visual. Tengo un EA con una interfaz gráfica (panel). Si se hace clic en "Ir a", los objetos del gráfico se siguen dibujando/actualizando, lo que ralentiza el proceso y hace que "Ir a" sea casi inútil.
Si es posible añadir la función MQLInfoInteger (MQL_VISUAL_SKIPMODE)
o desactivar automáticamente la actualización de la interfaz gráfica cuando se utiliza "Ir a".
Gracias por considerarlo.
Gracias. Lo resolveremos.
Lo tenemos.
Gracias por los datos.
¿Es correcto que en los símbolos bursátiles en el Probador, el TP se acepta al último precio y se ejecuta al bid/ask?Es que en esta situación TP casi siempre tiene un deslizamiento negativo.
En la subpágina falta la palabra "Gracias". Me gustaría dar las gracias por la correcta reacción del probador a los cambios en las propiedades de los símbolos.
Ahora es posible cambiar, por ejemplo, el tipo de ejecución. Y el Probador lo recoge inmediatamente, sin reiniciar el Terminal.
Para evitar que me engañen, escribí este OnInit
No permite que se dispare una sola pasada cuando TP da un deslizamiento negativo.
En la captura de pantalla, el trozo resaltado corresponde a un día. Más concretamente, corresponde a unos minutos.
¿Quizás los puntos de abscisa deberían asignarse no sólo a las operaciones sino también a los tiempos (opcionalmente)?
Cuando la unidad se queda sin espacio, el probador no informa de nada al respecto en los registros.
Utilizo el RAM-drive para el probador ya que es mucho más rápido que la versión estándar. Cuando se hacen muchas pasadas individuales, los troncos se obstruyen con basura. De vez en cuando se escucha en el foro la petición de no emitir basura.
Ahora se pide que se marque la casilla "Borrar registros antes de ejecutar".
En el modo de pips, la reducción máxima por fondos se calcula incorrectamente.
La captura de pantalla muestra que MaxDDEquity < MaxDDBalance.
Si iniciamos el modo normal de análisis en el que todas las monedas son iguales a la moneda de la cuenta
todos los valores son los mismos que en el modo pips, pero MaxDDEquity muestra el valor correcto.