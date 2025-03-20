Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 40

traveller00:
Bild 2280. Toma un símbolo y un punto cuando no había citas en él. En este caso se trata de la bolsa de valores, corredor Otkritie, símbolo 1MFR-1.20, período 01.09.2019-01.12.2019. Ejecuta cualquier Asesor Experto, por ejemplo, de Examples\Moving Average\Moving Average.ex5. La optimización genética se establece (aunque sospecho que otros tienen este error también), el criterio no hace ninguna diferencia (no hay garrapatas de todos modos), cada garrapata basada en garrapatas reales, el beneficio en pips. Lo optimizamos y obtenemos esencialmente un conjunto de pases cero. ¿Por qué el profit_factor y el margin_level se llenan de basura en cada pasada? ¿No se inicializan las variables con cero en alguna parte? En la pestaña de backtest sólo se ve un espacio vacío, no sale nada. Si analizamos el archivo opt a mano, los valores son profit_factor = 1,797693134862316e+308 y margin_level = 1,797693134862316e+308.

No es basura.

Esto es DBL_MAX

Aparentemente, comprobando al dividir por 0 y sustituyendo automáticamente tal número. Si no es un error, sino una característica, entonces bien.
 

Al seleccionar/buscar puestos de trabajo de probador anteriores, no hay información sobre cuándo se colocaron estos puestos.


En la imagen decidí mirar a través de la barra de búsqueda para ver qué manipulaciones se hicieron en el Probador con un EA en particular. Lamentablemente, no hay información sobre el tiempo en los resultados de la búsqueda interactiva.

¿Es posible añadir tiempo? Si entiendo bien, entonces para cada línea es el tiempo del archivo ini correspondiente.

 

¿Qué es esta configuración?


ZZZ El símbolo personalizado no se ve afectado por los cambios en la configuración del símbolo (por ejemplo, el tamaño del tick) en el Comprobador. Además, esta ventana en el Probador muestra un tamaño de tic cero, cuando en realidad tiene un valor diferente.

 

¿Cómo puedo hacer que Tester tenga en cuenta el precio del tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) de un símbolo personalizado?

No importa que cambie este valor al crear un símbolo, no tiene ningún efecto en el resultado del cálculo de beneficios (como si TickValue = 1).

 

El símbolo personalizado tiene todas las monedas iguales a la moneda de la cuenta. Es decir, el modo es casi similar al de "por pips", sin necesidad de conectar otros símbolos para calcular el margen, etc.

En el servidor donde hay una comisión (reproducido en ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) en el modo por ticks reales después de la primera operación se conecta otro símbolo de los estándar. Y todo, por supuesto, cuenta mucho más lento de lo que debería.


Todo funciona correctamente en MQ-Demo, donde no hay comisión (y esto, incorrectamente, porque la prueba de corrección de la comisión no se puede realizar en el servidor principal de demostración).


¿Este problema es reproducible?

 
En el MQ-Demo en el Tester estos ajustes son
[Tester]
Symbol=AUDUSD
Period=M1
Optimization=0
Model=4
FromDate=2019.12.16
ToDate=2019.12.17
ForwardMode=0
Deposit=100000
Currency=EUR
ProfitInPips=0
Leverage=100
ExecutionMode=0
OptimizationCriterion=6
Visual=0


Configuración de los símbolos


Registro de una carrera

2019.12.18 09:31:33.404 Tester  AUDUSD: history data begins from 2017.03.10 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  AUDUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: history data begins from 2017.01.02 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURAUD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: history data begins from 1999.01.04 00:00
2019.12.18 09:31:33.405 Tester  EURUSD: ticks data begins from 2019.12.16 00:00
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  agent process started on 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.409 Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2019.12.18 09:31:33.910 Core 1  connected
2019.12.18 09:31:33.939 Core 1  authorized (agent build 2281)


Resalta dos símbolos que el Probador está cargando. Sin embargo, no los utiliza (ni debe hacerlo) durante la carrera. Es decir, la carga y el consumo de memoria se desperdician.

 
fxsaber:

Sí.

Y cuando se inicie la operación, se cargará otro instrumento - EURUSD
