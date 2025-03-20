Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 40
Bild 2280. Toma un símbolo y un punto cuando no había citas en él. En este caso se trata de la bolsa de valores, corredor Otkritie, símbolo 1MFR-1.20, período 01.09.2019-01.12.2019. Ejecuta cualquier Asesor Experto, por ejemplo, de Examples\Moving Average\Moving Average.ex5. La optimización genética se establece (aunque sospecho que otros tienen este error también), el criterio no hace ninguna diferencia (no hay garrapatas de todos modos), cada garrapata basada en garrapatas reales, el beneficio en pips. Lo optimizamos y obtenemos esencialmente un conjunto de pases cero. ¿Por qué el profit_factor y el margin_level se llenan de basura en cada pasada? ¿No se inicializan las variables con cero en alguna parte? En la pestaña de backtest sólo se ve un espacio vacío, no sale nada. Si analizamos el archivo opt a mano, los valores son profit_factor = 1,797693134862316e+308 y margin_level = 1,797693134862316e+308.
No es basura.
Esto es DBL_MAX
Al seleccionar/buscar puestos de trabajo de probador anteriores, no hay información sobre cuándo se colocaron estos puestos.
En la imagen decidí mirar a través de la barra de búsqueda para ver qué manipulaciones se hicieron en el Probador con un EA en particular. Lamentablemente, no hay información sobre el tiempo en los resultados de la búsqueda interactiva.
¿Es posible añadir tiempo? Si entiendo bien, entonces para cada línea es el tiempo del archivo ini correspondiente.
¿Qué es esta configuración?
ZZZ El símbolo personalizado no se ve afectado por los cambios en la configuración del símbolo (por ejemplo, el tamaño del tick) en el Comprobador. Además, esta ventana en el Probador muestra un tamaño de tic cero, cuando en realidad tiene un valor diferente.
¿Cómo puedo hacer que Tester tenga en cuenta el precio del tick(SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) de un símbolo personalizado?
No importa que cambie este valor al crear un símbolo, no tiene ningún efecto en el resultado del cálculo de beneficios (como si TickValue = 1).
El símbolo personalizado tiene todas las monedas iguales a la moneda de la cuenta. Es decir, el modo es casi similar al de "por pips", sin necesidad de conectar otros símbolos para calcular el margen, etc.
En el servidor donde hay una comisión (reproducido en ForexTimeFXTM-Demo01, EUR, Hedge) en el modo por ticks reales después de la primera operación se conecta otro símbolo de los estándar. Y todo, por supuesto, cuenta mucho más lento de lo que debería.
Todo funciona correctamente en MQ-Demo, donde no hay comisión (y esto, incorrectamente, porque la prueba de corrección de la comisión no se puede realizar en el servidor principal de demostración).
¿Este problema es reproducible?
Configuración de los símbolos
Registro de una carrera
Resalta dos símbolos que el Probador está cargando. Sin embargo, no los utiliza (ni debe hacerlo) durante la carrera. Es decir, la carga y el consumo de memoria se desperdician.
En el MQ-Demo en el Tester estos ajustes son
La moneda del depósito es el euro...
Sí.
