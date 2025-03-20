Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 37
Bild 2269. Borrado el \Tester\cache\, recompilado el EA.
La optimización muestra 335 operaciones, la prueba única - 32:
Realice el siguiente experimento con este EA.
1. Cierre el terminal del cliente para descargar todos los agentes de prueba
2. Inicie el terminal.
3. 3. Ejecute una sola prueba y guarde el resultado.
4. volver a realizar la misma prueba a la vez, y comparar los resultados
Sí, exactamente la misma diferencia que durante la optimización.
¿Hay algún problema con el EA?
Parece que no hay una inicialización explícita de ninguna variable en alguna parte.
Analice de qué dependen las transacciones.
¿Es algo reciente? ¿Ha cambiado en las últimas construcciones?
No se acostumbra a declarar variables sin inicializar. Ni siquiera sé en qué dirección cavar.
No. Antes también estaba ahí. Fue por culpa de las variables no inicializadas.
Tienes algo a lo que agarrarte. Analizar las transacciones. Por qué se hace un trato en un caso y no en otro. Conozca el tiempo, analice los términos del acuerdo en este momento, no escatime en impresiones
No tengo la costumbre de declarar variables sin inicializarlas. Ni siquiera sé en qué dirección cavar.
Puedes comprobarlo deesta manera.
Algo que ha optimizado en exceso con iTime:
Trabajando en la M5:
2270. La caché de búsqueda completa ha dejado de funcionar.
Estoy estableciendo un rango de 1 a 6. Correrlo. Calculando seis carreras.
Entonces establezco un rango de 1 a 7. Corriendo. Calculó siete carreras. Debería tener sólo uno (seis tomados de la caché).
En realidad, el caché se rompió hace un año y medio.