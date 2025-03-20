Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 42
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hay instrucciones para la reproducción de cualquier personaje. Si tiene alguna pregunta, hágala.
No, prefiero que lo hagas tú, me olvidaré de por qué lo empecé))
¿Se puede probar en una acción de futuros, por ejemplo, Si? ¿Quieres una cuenta de valores para la prueba?
No, te prefiero a ti, para cuando descubra tus códigos me olvidaré de por qué lo empecé))
¿Se puede probar en un futuro de la bolsa, por ejemplo, Si? ¿Quieres una cuenta de intercambio para la prueba?
La bolsa tiene un problema de baja liquidez y colas de pedidos. Por lo tanto, el probador de la Bolsa de Moscú no es correcto. Prácticamente no existe este fenómeno con los lotes pequeños en Forex. Aunque a veces ocurre.
¿Te doy una cuenta de valores para que hagas una prueba?
Sí. Pero debo señalar de inmediato que cualquier ejecución a último precio en el Probador es un error.
Si funciona correctamente, debería haber
Ve a por ello. Pero debo señalar de entrada que cualquier ejecución a último precio en el Probador es un error.
Te he escrito en persona.
Naturalmente, la ejecución por flipper carece de sentido (tonterías).
¿Se puede probar en un futuro stock, por ejemplo, Si?
Mejor. En las garrapatas reales, pero el TP se ejecuta en las aletas.
No es bueno.
No, hay algo que no funciona en tu probador. ¿Cómo se hace la prueba en todas las garrapatas o en las garrapatas reales?
Pruébalo en Si.A las 9:45 el mercado todavía está cerrado, nada puede estar allí a esa hora, hay que abrir después de las 10:01.
Si un símbolo de intercambio y una cuenta de compensación, sólo entonces se aceptará el límite al precio actual.
Desgraciadamente, todas las marcas (incluida TP) se ejecutan en aletas. Por lo tanto, es mejor no utilizar los mercados en el Probador.
¿Y el acceso a todas las barras cargadas desde el probador? Contéstame, por favor. O explique por qué es necesaria esta limitación artificial.
Para acelerar las pruebas del 99% de los EAs.
Para el 1% restante, se puede insertar una muleta.