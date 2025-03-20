Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 45
Sustituir && por ||
PS. La condición allí es CORRECTA.
La condición allí es para la prueba, no para el trabajo. Que es básicamente lo que informa Print. Esto se hace, porque a veces puedo dar la versión de prueba a los que están interesados.
Y regularmente, cuando cambio los parámetros de entrada, la primera ejecución va "al ralentí", es decir, no comercia, luego a partir de la segunda ejecución todo está bien. El algoritmo genético elimina inmediatamente los primeros resultados:
Y regularmente, cuando cambio los parámetros de entrada, la primera ejecución va "al ralentí", es decir, no comercia, luego a partir de la segunda ejecución todo está bien. El algoritmo genético elimina inmediatamente los primeros resultados:
¿Cuál es el número de construcción?
2280
PS. Aquí está el registro de nuevo cuando no había comercio. Al mismo tiempo en OnInit se comprueba bien. Aparentemente no en OnTimer, añadiré los registros. El robot no comercia si no está permitido, probablemente alguna condición se activa.
Hay una versión más reciente disponible.
No funciona
No funciona
Actualizar desde MetaQuotes-Demo
Actualizar desde MetaQuotes-Demo
Gracias. Actualizado a 2286. Le escribiré si vuelve a haber algún problema.
En general, la culpa es mía. Cerré la inicialización de las banderas en el modo de perfilado de ifdef y obtuve random(
PS. Y, a veces ArrayResize despejó la memoria (como durante el modo visual) - y no pudo atrapar este error allí.
Hola de nuevo a todos)
Desarrolladores, una pregunta para ustedes. ¿Es posible personalizar los parámetros del algoritmo genético? Por ejemplo, ¿se pueden establecer criterios de parada y de mutación?
A menudo me encuentro con el hecho de que la parada se produce antes de llegar a los extremos.
También una pregunta. ¿Va a introducir otros métodos, como el recocido simulado?