Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 36
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Pueden decirme cómo borrar el historial de pruebas anteriores en el probador de estrategias?
¿Por qué tengo que hacer esto? Sólo miro la pestaña de Visión General cuando necesito tomar una configuración previa del Probador de Estrategias. Es conveniente. No me molesta el resto de las cosas.
Además, tiene un buen motor de búsqueda. Por eso es fácil encontrar el adecuado entre cientos de configuraciones.
He encontrado uno de los lugares donde se puede acelerar el Probador. Resulta que cada vez que el probador compara dos precios (por ejemplo, BuyLimit y Tick.ask), lo hace mediante una costosa normalización. No hay necesidad de hacerlo.
Si los precios que entran en el probador se normalizan de antemano, la optimización será decenas de veces más rápida.
De hecho, esta es una forma gratuita de aumentar significativamente el rendimiento del Probador. Virtual, en gran medida debido a esto, supera al probador regular incluso en el modo de pips.
Sólo es necesario normalizar los precios iniciales a través de NormalizeDouble (no utilice otras funciones de normalización).
Puede que hayas limpiado la carpeta equivocada.
En el menú principal del terminal cliente, seleccione Archivo - Abrir carpeta de datos. Vaya más allá - MQL5\Profiles\Tester - y vea lo que hay
Lo he comprobado en dos terminales. Portátil y normal.
Portable encontró el archivo y lo borró.
Normal. La ruta allí es espinosa "C:\NUsers\*****\AppData\NRoaming\NMetaQuotes\NTerminal\F075********************************\NTester \Nlogs o cache".
Está todo borrado. La imagen no ha cambiado.
Probado en dos terminales. Portal y Normal.
Portalle encontró el archivo y lo borró. la imagen no cambió.
De forma habitual. Hay un camino espinoso, "C:\NUsers\*****\AppData\NRoaming\NMetaQuotes\NTerminal\F075********************************\NTester \Nlogs o cache"
Está todo borrado. La imagen no ha cambiado.
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester
C:\Users\*****\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\F075********************************\MQL5\Profiles\Tester
Gracias por su capacidad de respuesta. Y el duro trabajo de guiarte por el camino correcto.
Todo encontrado. Todo salió bien. Gracias.
Convincente.
2269 - Funciona, gracias.
Lo tengo. Lo arreglaremos.
2269 - eso sí que es genial. Gracias.
Si deja sólo un Agente frente a los genetistas, éste tomará una pila de 512 trabajos cuando inicie la Optimización.
Si se activan otros Agentes mientras se calcula este paquete, no se activarán hasta que el primer Agente haya terminado de calcular los trabajos de su paquete.
6 tareas, 3 agentes. Cada uno recibió 2.
Cuando los 3 dieron un resultado cada uno, fue a la pestaña Resultados y los miró (pases 0, 2 y 4). A continuación, se pasó al registro, y cuando se hizo la optimización, se habilitó automáticamente la pestaña de resultados.
Pero la clasificación por número de pases se rompió:
Bild 2269. Borrado de la \Tester\cache\, recompilado el EA.
La optimización muestra 335 operaciones, la prueba individual muestra 32: