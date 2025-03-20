Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 33
¿Los cachés anteriores son genéticos?
Sí.
Yo también ejecuto siempre la optimización en lugar de una sola pasada.
Sí.
¿Los tics artificiales se generan ahora de forma diferente a como lo hacían antes? (Simulación = todos los ticks)
Tras el arranque, el comprobador tarda en contar algo y en puntuar la RAM, y sólo entonces comienza la pasada única.
Parece que antes era más rápido
Sí, ya veo. Lo arreglaremos.
¿Es posible hacer que las órdenes pendientes y SL/TP colocadas al precio actual se ejecuten en el tick actual?
Se ha reproducido un error con un valor vacío en los parámetros intu.
1. Ensamblar el EA:
2. optimizar en cualquier caso ambos parámetros:
3. Desmarca enam y optimiza sólo x:
4. Cargue la 1ª caché de optimización, luego la 2ª caché de optimización, ejecute una única ejecución a partir de los resultados. En lugar de -1 obtenemos INT_MAX:
Relevante para todos los enums que empiezan por -1.
Por favor, añada milisegundos a la salida de tiempo en todas partes en el Visualizador.
Tienes que hacer tu propia salida de información completamente para depurar el modo potik.
¿Para qué sirve mostrar la hora local en el visualizador?
¿Para qué sirve mostrar la hora local en el visualizador?
Yo tampoco lo miro nunca. Pero ocupa un espacio útil...