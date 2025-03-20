Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 13
Comparación de rendimiento. Tomado combate TC, que consiste en varios TCs independientes (diferentes por la magia).
Medimos la velocidad de Tester y Virtual en función del número de TC y la realización en el mercado o en los límites (ticks) en la configuración de Hedge.
El TS se corre en símbolo personalizado en ticks reales en modo puntos con un agente habilitado fuerza bruta completa de cuatro pases, RAM-Drive. El tiempo se toma el más corto de los pases.
órdenes de mercado
órdenes de límite
mercado-órdenes
órdenes de límite
mercado-órdenes
órdenes de límite
Virtual-Script está ejecutando el script del probador en un gráfico. Es decir, se ejecuta fuera del MT5-Tester como un script normal.
Conclusiones:
¿Por qué hay tanta diferencia entre las marcas y los limitadores?
¿Por qué hay tanta diferencia entre un mercado y un límite?
El EA no es mío, por lo que no es correcto compararlo directamente. Creo que la lógica es significativamente diferente.
Y los Limitadores suponen una mayor carga en los controles de Tester (es obvio que el Virtual también ha bajado). Así que ceder a la lógica del mercado es una obligación.
Me desconcertó otra cosa. Por qué el Virtual-Script parecía significativamente más lento que el MT5-Tester+Virtual. En el primer caso se trata de un estúpido ciclo for por ticks y nada más. Resulta que el Terminal es más lento para ejecutar código que los Agentes.
El perfilador muestra tonterías, por desgracia. No se puede saber por qué el resultado es una degradación del rendimiento.
Trabajo con una serie de estructuras en Virtual. Quizás sería más rápido si trabajáramos con punteros a objetos de clase. Tengo que probarlo, pero la lista de tareas importantes sigue creciendo.
En los símbolos personalizados de la bolsa, la toma se acepta al último precio y se ejecuta al bid/ask.
Por ejemplo, la toma para la posición de COMPRA está en 1,09801. Una oferta/demanda/última = 1,09799/1,09802/1,09801. Se dispara, al tocar el precio, pero también se dispara al precio de oferta, que es peor que el anterior.
Resulta que las tomas se disparan todo el tiempo con deslizamiento negativo.
¿Se especifican tres precios a la vez en el símbolo personalizado? ¿O puede ocurrir que todos los precios se traduzcan aunque el gráfico esté trazado por Last? En este caso, ¿se puede calcular la oferta también con el símbolo no personalizado ? Sólo tengo curiosidad. Si existe, tengo que corregir algunos de mis códigos.
¿Estos tres precios están hechos en el símbolo personalizado a propósito?
En un símbolo bursátil, las órdenes de mercado son activadas por el flipper. Todas las posiciones abiertas al final de un pase son cerradas forzosamente por el Probador con órdenes de mercado - en el flipper. Y si hay cero habrá un "póker". Prescribo los flippers como un valor medio entre la oferta y la demanda para evitar la "cara de póker".
Hago muchas optimizaciones de diferentes EAs (pasan automáticamente por una lista de ajustes). Luego observo sus cachés.
Me doy cuenta del inconveniente actual
Quiero ver las cachés de mis optimizaciones anteriores, por lo que cada vez tengo que seleccionar primero el Asesor Experto necesario. Y la lista de optimizaciones recientes, realizadas en el propio Probador, no está disponible.
Sería mucho más amigable, si la lista de las últimas optimizaciones del probador con los nombres de los EAs en ellos se bajara en el área marcada, como en la captura de pantalla. ¿Tiene sentido?
La última actualización. El probador está descaradamente torcido. Después de la optimización, al intentar ejecutar una prueba con visualización, la visualización se queda en HOLDING. Hay que reiniciar . Pero mientras podía tolerarlo (usando un lenguaje obsceno), en algún momento las pruebas dejaron de funcionar del todo. Resultó que en la ventana "símbolo" desaparecieron todos los símbolos seleccionados en la revisión del mercado. Eso es, ¡¡¡Acabado!!! No hay ayuda en los bailes con pandereta (y reiniciar e incluso reinstalar MT5).
Si la reinstalación del sistema operativo no ayuda, aconsejo cambiar de ordenador. Bueno, o al menos la junta.
