Probador de Estrategias de MetaTrader 5: errores, fallos, sugerencias de mejora - página 18
1. En este momento hay un límite de 100.000.000 (100 millones) de pases para una ejecución de optimización completa. Anteriormente (en MT4) este límite era de 1 millón, y eso le convenía. ¿Cuántos necesita?
2. El modo portátil no es necesario para almacenar los datos en diferentes carpetas. ¿O no quiere buscar los datos en el directorio AppData?
En cuanto a complicar el almacenamiento de datos, pregúntale a Microsoft. Hemos introducido el modo portátil para que el almacenamiento sea el mismo que antes, ¿cómo ves la complicación?
1- Adjuntar imágenes. Hay 30 lakh de variantes, pero hay una optimización genética, no un exceso. Aunque hasta 100 lm debería ser excesivo... Y en general necesito estimar el tiempo aceptable para optimizarme, independientemente del número de variantes.
2- Quiero poder poner 10 terminales por ejemplo... y no pensar en cómo hacerlo. No soy un programador (de corazón), no me interesa copiar algo o prescribir algo especialmente...
¿Hay planes para que la optimización de ticks reales almacene el historial de ticks (y las barras pueden, si sólo se hace la generación de barras cero) en la memoria en un lugar para todos los agentes locales a la vez?
Sí, está previsto
1. Instale la versión de 64 bits del terminal cliente.
En la versión de 32 bits el límite de la enumeración completa es de 1 millón
2. Sólo tienes que poner 10 terminales en 10 carpetas diferentes como hiciste antes. ¿Cuál es el problema?
Gracias. ¿Piensa la optimización de ticks reales almacenar el historial de ticks (y las barras pueden, si sólo se hace la generación de barras cero) en la memoria en un lugar para todos los agentes locales a la vez? Ahora, por desgracia, cada Agente trabaja (a juzgar por el consumo de memoria) con su propia copia del historial de ticks.
Planteó este tema. Se prometió en el antepasado REALIZO.
Aparte de que todos los enormes conjuntos de archivos temporales con caché de garrapatas son diferentes para cada agente, también se eliminan demasiado rápido. Ya sea por tiempo o por cualquier acción extraña, aunque no afecte a la validez de la siguiente prueba individual. Es decir, incluso sin compilación o cambios de parámetros, la siguiente prueba de decenas de gigas (con un largo historial) se genera de nuevo. Unos minutos.Se trata de unas pocas construcciones. Hace tiempo que no optimizo en ticks. Hasta ahora. Pero creo que es lo mismo.
Gracias) Lo probaré.¡¡¡Pero la sugerencia de hacer un límite revocable se mantiene!!!
También falta un filtro en los resultados del probador.
Por ejemplo, no quiero resultados con menos de 10 operaciones. O más de 50. O el pago esperado por debajo de ....
Para poder seguir seleccionando por otros parámetros, por ejemplo por drawdown, pero sin parámetros que obviamente no necesito.
Puede activar el filtro, por ejemplo, en el menú haciendo clic con el botón derecho en la cabecera de una columna.
¡Puede hacer lo mismo en MT4!
Lo que falta es un filtro en los resultados del probador.
Esta es una característica realmente importante que se menciona ocasionalmente en el foro.
Actualmente se implementa indirectamente a través de OnTester o directamente a través del filtro opt-file (creando el suyo propio).
Ha hecho una carrera de 15 años con el mismo personaje en 11 hilos (un hilo cuenta otras cosas).
La cuestión es la siguiente. ¿Por qué cada hilo debe desempaquetar su propia copia del historial, violando el disco N veces? ¿O me equivoco? Pero, a juzgar por mis carreras anteriores, eso es exactamente lo que ocurre.
Puedes hacer un solo archivo y mapearlo... Hay mucho menos caché y carga en el disco.
Otro resultado) Voy a intentar correr con 8 núcleos)
No funcionó) Siguen apareciendo todo tipo de errores...