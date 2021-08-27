Cálculo de diferencias, ejemplos. - página 9

Nuevo comentario
 
Nikolai Semko:
En cualquier caso, las últimas barras se redibujan, lo que significa que el valor del código= 0.
no
 
Aleksey Panfilov:

¿Sobre los "cuatro dígitos"?

sí, en la 4

si es más que eso, la señal

 
Renat Akhtyamov:
no
O te engañas o te engañas.
O has inventado una máquina del tiempo. Entonces, ¡felicidades!
Se puede ver a simple vista que al menos una barra siguiente está involucrada en la construcción de la barra actual.
 
Nikolai Semko:
O bien estás alucinando o bien estás engañando.
O has inventado una máquina del tiempo. Entonces, ¡felicidades!
Se puede ver a simple vista que al menos una barra siguiente está involucrada en la construcción de la barra actual.

está de acuerdo

en la construcción del último compás visible participa el compás siguiente, que está ausente

falta el siguiente compás

creo que es el que falta en la cita que vemos

sólo hay una última barra oculta que no dura más de 10 minutos

He empezado a calcularlo, pero hasta ahora no he tenido el cerebro para hacerlo.
 
Renat Akhtyamov:

estoy de acuerdo

la siguiente barra está implicada en la formación de la última barra visible, que está ausente

falta la siguiente barra.

Sospecho que la cita que vemos es exactamente lo que falta

sólo una última barra está oculta y no dura más de 10 minutos

He empezado a calcularlo, pero hasta ahora no he tenido la cabeza para hacerlo.

Aquí, por ejemplo, hay una aproximación de Fourier redibujable:

Y aquí tenemos una SMA regular no dibujada con un periodo de 4, pero con un desplazamiento a la izquierda de 2:

Todo esto son juguetes y autoengaños

 
Nikolai Semko:

Aquí hay una aproximación de Fourier redibujable, por ejemplo:

Y aquí tenemos una SMA regular con un periodo de 4 y un desplazamiento a la izquierda de 2:

Todo son juguetes y autoengaños.

La aproximación de Fourier es aún más pronunciada que la mía.

¿Qué se está redibujando ahí?

 
Renat Akhtyamov:

Fourier es aún más genial que el mío.

¿qué es el redibujo?

Todo se está redibujando. He volcado el código de este indicador aquí

GIF animado:


 
Nikolai Semko:

Todo se está redibujando. He volcado el código de este indicador aquí

GIF animado:

tanto por un lado como por el otro

/también tengo que aprender animación

realmente difícil de redibujar

¿qué pasa si el punto de partida del cálculo está vinculado a una determinada marca de tiempo?
 
Renat Akhtyamov:

realmente difícil de redibujar

¿Qué pasa si el punto de partida del cálculo está ligado a un sello de tiempo determinado?
La extrapolación de Fourier en esta forma es un juguete inútil.
Tal vez pueda ser útil en RSI en esta forma

 

Para ver la dinámica.

El mismo experto en M15.



Archivos adjuntos:
2018_02_04.zip  432 kb
12345678910111213141516...24
Nuevo comentario