¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 89
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Su afición a las teorías conspirativas es bien conocida. Aunque tuvieras la respuesta grabada a fuego en la frente, seguirías diciendo lo que piensas.
No me importa si esta pregunta ya ha sido respondida.
Específicamente escribí "mi opinión personal" -- ¿o está prohibido tener una opinión personal?
se dio una respuesta oficial - mi opinión "con adiciones" - ¿está prohibido?
Rashid Umarov:
"Hail J"
mis mensajes han sido borrados
" El silencio adorna la comida".
Eso no es lo que quiero decir...
Si funciona... ¡seguro que sí! ¿Por qué no lo usa mucha gente? No es una estrategia complicada, ¿verdad? ¿Personalmente no vas a hacer una señal con esta cosa? Al menos una demo)
¡Vamos! (с)
Es cierto que la dispersión es salvaje.
¡Vamos! (с)
Pero la dispersión es salvaje.
¿Por qué el RSI no es simétrico? No veo un filtro de tendencia aquí
Quién es tu proveedor, mi libra en alpari tiene este aspecto)
y esto es lo que se ve en el robo.
¿Por qué el RSI no es simétrico? no veo un filtro trendacto aquí su proveedor, mi libra en alpari se ve así)
Tengo el mismo proveedor. Cuenta real de la CNN. Ponga los niveles del RSI en 40-80 y también será "asimétrico".
Tengo el mismo proveedor. Cuenta real de eSn. Ponga los niveles del RSI en 40-80 y también será "asimétrico".
pregunto por qué 40-80 y no 40-60 o 20-80?
Pregunto, ¿por qué 40-80 y no 40-60 o 20-80?
Me pregunto por qué 40-80 y no 40-60 o 20-80.
Según su experiencia, ¿hay alguna diferencia entre los precios, los diferenciales, etc. de los robots y los de las empresas?
Según su experiencia, ¿hay alguna diferencia entre el robot y el al en cuanto a precios, diferenciales, etc.?
No opero en real, esto es una cuenta demo, se puede ver en las capturas de pantalla que el mismo forex funcionará de manera diferente, es una mierda en resumen
El EUR/CAD tiene un spread de 10 pips...
Miré las señales con un nombre de hámster similar. Y hay hámsters... ...una docena de ellos. Sin embargo, es un nombre popular. He contado 46 señales de hámster. 33 de ellos sin abonados. Y hay diez señales de hámster en un cinco. Pero sólo dos tienen abonados (tres en total). Así que, de hecho, Elena-Anna está bien que haya sido capaz de reunir a tanta gente en una sola señal. Deberíamos aprender de ella. Si recoges todas sus señales, tendrá más de mil suscriptores.