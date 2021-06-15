¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 90
Es un truco incomprensible. lleva 50 pips. la carga de la depo es opaca. cualquier movimiento en contra de la apertura llevará a un colapso, y hay mucha gente.
Como dice el chiste: "¿Qué vamos a hacer? Estaremos celosos".
¿Y a dónde fue a parar la parte superior?
No ha habido actividad comercial durante seis días... Es decir, no ha pasado nada malo.
No ha negociado en 20 días y ya tiene más de 1000 suscriptores
Buena ganancia :D)))
Y el paro no es sistémico.
Aunque dice que no hay señal para entrar)
Los principales ingresos proceden de las suscripciones, ¡la táctica correcta es aguantar y cobrar!
Me gusta la frase "no hubo actividad comercial... Es decir, no pasó nada malo".
Se siente como si fuera exclusivamente "todo suyo" o "todo solo". Ni una sola indignación en los comentarios, en el perfil, que no hay comercio. Además, prometió seguir negociando después del Año Nuevo, ya una semana por encima. No hay ninguna señal en la lista de señales. Recuerda la señal de Gonchar: se desgarró de la mañana a la noche en la retroalimentación y en el perfil. Hay silencio y ausencia total de diálogo. Y los últimos ciento cincuenta suscriptores aparecieron ayer mismo.
Después de Año Nuevo, el concepto de estiramiento, especialmente en Rusia. Todavía hay Año Nuevo a la antigua usanza. Y en China tampoco ha llegado todavía. En eslavo antiguo, de nuevo sólo en enero. Así que todavía hay tiempo hasta al menos mediados de mes.
El siguiente mayor número de abonados también llega sobre todo por la noche, se lleva pocos y camina por la línea.
¡El guión es bueno, útil! Sólo a los abonados no les abrirá los ojos. Si no son capaces de apreciar que el proveedor de la señal se limita a sentar a los alces, me callaré sobre el resto.
De acuerdo. El abonado, al igual que el comprador de la tienda de comestibles, tiene que ser más selectivo y más inteligente. La mitad de mis clientes me han preguntado cómo funciona un producto después de comprarlo.