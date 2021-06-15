¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 164
Uh-oh. Medidas adoptadas. Eso es un alivio.
¿Qué acción? ¿A la dirección?
Se ha añadido la imagen de arriba. Es el líder en términos de suscriptores.
Está bien).
¿Es eso lo que Saad Eldin ? Sólo se quitó el derecho a vender productos... los centavos están bien.
Por qué no me gusta la martingala.
Si tienes un sistema con un lote fijo, y empieza a romperse, lo hará lentamente (el gráfico de balance entrará en un redondeo y en una inversión). y tendrás tiempo para saltar de él.
(no preste atención al rectángulo rojo)
El sistema seguirá volviendo a los beneficios cuando empiece a colapsar y perderás toda tu cuenta de una sola vez.
En sus comentarios, el suscriptor se mostró sorprendido por este esquema, y escribió que la mayoría de las operaciones se cerrarán con la fijación de pérdidas en la apertura del mercado debido al recálculo de los volúmenes de las operaciones por parte del servicio. Y se abrirán nuevos lotes en función del nuevo saldo aumentado de Saad y de su saldo reducido por el importe de la pérdida. Eso no puede compensar la pérdida fija de los depósitos de los abonados, aunque el proveedor tenga beneficios. Y el consejo del abonado es desconectarse de la señal y controlar el ISP a través de la página web. En definitiva, la próxima semana promete ser emotiva en esta señal.
En sus comentarios, el suscriptor se mostró sorprendido por este esquema, y escribió que la mayoría de las operaciones se cerrarán con la fijación de pérdidas en la apertura del mercado debido al recálculo de los volúmenes de las operaciones por parte del servicio. Y se abrirán nuevos lotes en función del nuevo saldo aumentado de Saad y de su saldo reducido por el importe de la pérdida. Eso no puede compensar la pérdida fija de los depósitos de los abonados, aunque el proveedor tenga beneficios. Y el consejo del abonado es desconectarse de la señal y controlar el ISP a través de la página web. En definitiva, la próxima semana promete ser emotiva en esta señal.
Añadido: probablemente vendió el eura... (él, al igual que Mashkovetz, sólo comercia con el euro y la libra)