¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 212

Nuevo comentario
 
Uladzimir Izerski:

Gracias. Pero el 80% es un movimiento audaz.

Años de práctica y estadísticas demuestran la validez del sistema )))) Pero es probable que gane el proyecto de equidad: hay más potencial.

 

Ahora ha surgido otro profesional. No es el primer año que se enchufa con una noticia chula a principios de mes, y luego se queda como un ratón con una línea recta, acumulando suscriptores indignados: 'qué pasa ahí, aye-aye-aye, cuándo va a empezar el comercio, los abonos son muy caros'. Luego en un intento de regateo - eh, bueno, no voy a entrar en lo triste. Mejor aún, aquí hay algunas fotos divertidas.


2018


2019


Y ahora.


 
Vasiliy Pushkaryov:

Ahora ha surgido otro profesional. No es el primer año que se conecta a principios de mes con una historia genial, y luego se sienta como un ratón con una línea recta, reuniendo a los suscriptores indignados: "¿cuál es el trato allí, aye-aye, cuando el comercio se iniciará, la suscripción es tan caro. Luego en un intento de regateo - eh, bueno, no voy a entrar en lo triste. Mejor aún, aquí hay algunas fotos divertidas.


2018


2019


y ahora.


Si hay una oportunidad de posarse en los hámsters, rápidamente habrá empresarios que la aprovechen.

 
Uladzimir Izerski:

Si existe la posibilidad de posarse en los hámsters, rápidamente habrá empresarios que aprovechen esa oportunidad.

Con el tiempo, esto se vuelve más difícil a medida que los abonados adquieren más experiencia. En la primera foto (2018) hubo 172 suscriptores en un mes. Ahora son 26 en 10 días, y eso es probablemente porque el bushmill, superhiretuner mostró un menos en marzo. Aun así, el ritmo de afluencia a las señales falsas ya no es el mismo.
 

Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias

Bibliotecas: OnTesterCustom

fxsaber, 2020.03.15 22:59

He visto en mis monitores de cuentas el mismo patrón de vaciado de cuentas que se repite a menudo.

No se trata de un colapso de los índices o del petróleo, sino del mercado de divisas. Por eso es mucho más interesante.

Aquí hay algunas capturas de pantalla de diferentes cuentas. Muchos buenos robots de reventa fueron eliminados.


Cisne negro por 10 cifras en 40 minutos. Quien haya perdido o ganado dinero con ello no tiene ninguna culpa. Es un accidente. Es simplemente incorrecto condenar a los que perdieron o alabar a los que se beneficiaron de este movimiento.
 
El inglés era una fuga. Y así, enérgicamente, se marchó
[Eliminado]  
Bush se está yendo por las ramas. ¿Quién sabe, cuál es el ts?
 
Vladimir Baskakov:
Bush se está yendo por las ramas. ¿Quién sabe, cuál es el ts?

Parece que la equidad es una cuadrícula.

Un 4% al mes, ¿es un fracaso?

Parece que la señal se "cocinó" durante un año antes de añadirla.

mi ganancia por mes era del 40% antes de añadirlo a las señales, después de añadirlo el 4%.

Las martas se desprenden por término medio cuando alcanzan una ganancia del 100%. tal vez vivan 2 años.

[Eliminado]  
danminin:

por el aspecto de la equidad es una rejilla.

4% al mes - ¿se dispersa?

parece que la señal se "cocinó" durante un año antes de añadirla.

Antes de añadir la señal, el beneficio por mes era del 40%, después de añadir el 4%.

Las martas se desprenden por término medio cuando alcanzan una ganancia del 100%. tal vez vivan 2 años.

La ganancia es grande en general.
 
Vladimir Baskakov:
Las ganancias son grandes en general

Regístrate y gana dinero))







1...205206207208209210211212213214215216217218219...230
Nuevo comentario