5drakon:

Limpian, por supuesto, pero para lo contrario, se limpian ellos mismos ))))

¿Dónde está la lógica, + miles de por ciento durante un par de meses y están sentados en la parte superior
 
Vladimir Baskakov:
Puedes ver más que eso en la parte superior.

La gente retira el dinero en camión)).

m015

Uladzimir Izerski:

Sí, uno sólo puede envidiarlo.
 
Vladimir Baskakov:
Sí, estoy celoso.


¿Qué? ¿Que depositó una suma y luego la retiró?

Vladislav Andruschenko:


Sí, creo que así es como consiguen el interés.
 
Uladzimir Izerski:

Una ZIL se detiene ante el banco, sucio como está, la puerta se cierra con fuerza y un manitas salta de la parte trasera, rascando con una pala, y el propio rascador está un poco oxidado. En general, contraté a algunas personas para que me ayudaran, acordaron 800 rublos, + una botella cada uno. En casa, me llevé algunas bolsas de patatas, para no tener que gastar dinero en otras nuevas. Los chicos entran en el banco, uno sostiene el saco y el otro lo mete con una pala. "Gray, hay más bolsas en la cabina, estas no son suficientes, tráelas aquí, ¡vamos!".


 
Vladimir Baskakov:
Podría ser un PAMM, y los depósitos/retiros no dependen del gestor

Vladimir Gribachev:

Eso es lo que piensa el interés compuesto. Estaba claro por los indicadores que se agotaría, es extraño donde la gente está mirando
 
Uladzimir Izerski:

es un PAMM
 
multiplicator:
es una cuenta de céntimos, que se definió al principio como una cuenta real normal.

