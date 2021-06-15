¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 224
Dios mío, ¿te imaginas el dinero? Mil doscientos por treinta es igual a treinta y seis mil dólares. Multiplicado por sesenta y dos millones ciento sesenta mil rublos. ¿Un mes? Es el resultado de toda una vida. Los ingresos pasivos son los mejores. Algo a lo que aspirar. Un sueño de último recurso después de suficientes ganancias activas.
Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no hay más abonados? Porque hay millones de comerciantes.
Pensamientos en voz alta
¿Qué le impide hacer lo mismo?
Tengo una pregunta no muy estándar, sólo quiero aclarar, en el mercado de la señal si usted cree en las historias de la señal, que se muestra allí, casi todos hacen un poco más-menos de 2 a 30-40% por mes "no estable", por supuesto, a veces incluso en el negativo, pero esta es una realidad de comercio, pero a pesar de esto algunos proveedores tienen más de + 100 suscriptores, por lo que si hago todos los meses de 50 a 200% al mes con un riesgo mínimo, ¿obtendrá tantos suscriptores como los primeros o mucho más? No está claro qué es lo que les lleva a ello, ¿la rentabilidad por mes o simplemente el efecto de la multitud animada? Me pregunto qué opina de esto.
¿Podrían ser las masas?
En equipo y copiando.
Tengo una pregunta no muy estándar, sólo quiero aclarar. De acuerdo con el mercado de señales que todos hacen de 2 a 30-40% de ganancia por mes "no estable", por supuesto, a veces incluso en menos, pero esto es una realidad de comercio real, a pesar de que algunos proveedores tienen más de + 100 suscriptores, por lo que si hago 50-200% mensual con un riesgo mínimo, voy a aumentar este número de suscriptores como una parte superior o mucho más? No está claro qué es lo que les lleva a ello, ¿la rentabilidad por mes o sólo el efecto de la multitud animada? Me pregunto qué opinas de esto.
Había un récord de unos 1000 abonados en el hámster, que se mantuvo durante un par de meses y una serie de fallos, por supuesto, rompió el récord de todos. Y no creo que debas hacer más del 50% al mes si quieres llegar a la cima.
Pero hay que tener en cuenta el número de señales que existen. La mayoría de los que tienen suscriptores tienen sus propios canales/sitios desarrollados. Y si te basas sólo en la clasificación interna, es una lotería.
Sólo hay que comerciar y ya está, alguien se dará cuenta. A veces, por supuesto, no está claro cómo se seleccionan las señales, porque parecen ser buenas, pero no tienen abonados. Los deslices en Mustache son normales, pero la gente no los para, negocia bien.Recuerdo una señal con un precio de 100 dólares. Había unos 400 abonados
En el hámster había más de 3000
Unos 1000 abonados fue el récord del hámster...
Sí, lo siento, me equivoqué, lo olvidé. El último pantallazo antes de los mínimos se grabó así
Bueno, entonces después de las desventajas - la puesta de sol de la señal
El éxito de la señal son las retiradas regulares (hermosas en términos de seguimiento de imágenes). Además de un poco de radio de boca en boca por los sitios.
El proveedor de señales es un moderador
No me gusta este punto y desconfío, en general, hay dudas de que prevalezca un ambiente honesto en la plataforma de vendedores de señales, los que operan de forma estable y durante mucho tiempo no tienen casi suscriptores, y los que se arriesgan mucho y hacen 50-100 al mes por una bonita foto los suscriptores bajan por +1000, así que ¿cómo pueden ganar algo vendiendo señales?